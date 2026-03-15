Pemprov DKI Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

Sekretariat Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto.

PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026/Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2026 yang diterbitkan pada 13 Maret 2026.

Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu mengatur bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan kedinasan, termasuk untuk mudik Lebaran 2026 atau berlibur.

“Pegawai ASN yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Sekretarias Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam surat edarannya, Minggu (15/3).

Dalam surat tersebut, dijelaskan ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional, untuk kepentingan pribadi seperti mudik, berlibur, maupun kegiatan lain di luar kepentingan kedinasan selama masa libur nasional dan cuti bersama.

Kebijakan ini merujuk pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas yang telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022.

Selain itu, edaran tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. (H-3)