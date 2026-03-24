Rumah di Kembangan Ludes Terbakar Usai Ditinggal Silaturahmi Lebaran

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
MUSIBAH menimpa seorang warga di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sebuah rumah tinggal di Jalan Kembang Kerep, RT 05/RW 02, ludes dilalap si jago merah pada Senin (23/3) malam, tepat saat pemiliknya baru saja kembali dari agenda silaturahmi Lebaran.
Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifuddin, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi ketika rumah dalam keadaan kosong.
Peristiwa bermula sekitar pukul 21.39 WIB. Pemilik rumah, Ibu Haji Nasria, baru saja tiba di kediamannya setelah bepergian untuk merayakan momen Idulfitri. Namun, suasana hangat Lebaran seketika berubah menjadi kepanikan saat ia hendak membuka pintu rumah.
"Sekitar pukul 21.39 WIB, Ibu Haji Nasria pemilik rumah baru saja kembali pulang sehabis berlebaran. Ketika akan membuka pintu, melihat api dari ruang tamu sudah membesar dan menyambar ke ruangan lainnya," ujar Syaiful saat dihubungi, Selasa (24/3).
Melihat kobaran api yang mulai merembet cepat, pemilik rumah segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112, yang kemudian diteruskan ke Sektor Kembangan untuk penanganan cepat.
Mendapat laporan tersebut, pihak Gulkarmat Jakarta Barat langsung mengerahkan kekuatan penuh. Sebanyak delapan unit armada pemadam kebakaran dengan dukungan 40 personel diterjunkan ke lokasi kejadian.
Petugas mulai melakukan operasi pemadaman pada pukul 21.46 WIB. Berkat kesigapan personel di lapangan, api berhasil dilokalisasi sehingga tidak merembet lebih luas ke pemukiman padat penduduk di sekitarnya. Operasi dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 22.23 WIB.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Seluruh penghuni rumah dilaporkan selamat karena sedang berada di luar saat api pertama kali muncul. Meski demikian, kerugian materiil diperkirakan cukup besar mengingat api sempat menyambar beberapa ruangan.
Terkait penyebab pasti kebakaran, pihak berwenang sejauh ini belum bisa memberikan keterangan mendetail karena masih dalam tahap pemeriksaan.
"Dugaan penyebab sementara masih proses penyelidikan," pungkas Syaiful. (Ant/Z-2)
