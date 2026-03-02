Damkar dan Penyelamatan Komitmen Perkuat Perlindungan terhadap Masyarakat

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA (kanan).(Antara)

Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan memperingati hari jadi yang ke-107, pada 1 Maret 2026. Momentum tersebut digunakan untuk menitikberatkan pada penguatan kapasitas layanan penyelamatan serta mitigasi risiko di tengah meningkatnya potensi kebakaran dan kedaruratan nonkebakaran di berbagai daerah.

Dengan mengusung tema Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Damkar sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat, baik dalam penanganan kebakaran maupun berbagai operasi penyelamatan lainnya.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa usia 107 tahun mencerminkan perjalanan panjang pengabdian Damkarmat dalam melayani masyarakat.

“Tema Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri menjadi pengingat bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dalam suasana Ramadan ini, semangat pengabdian tersebut semakin dimaknai sebagai ladang ibadah dan wujud kepedulian nyata kepada sesama,” ujar Safrizal di Jakarta, Minggu.

Puncak peringatan HUT ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan direncanakan berlangsung pada 30 April 2026 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Safrizal menjelaskan bahwa kompleksitas tugas Damkarmat semakin meningkat seiring dinamika perkotaan dan pertumbuhan permukiman. Selain menangani kebakaran, petugas juga berperan dalam evakuasi korban kecelakaan, bantuan saat bencana, penanganan hewan berbahaya, serta berbagai situasi darurat lainnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sumber daya manusia, modernisasi peralatan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dinilai sebagai langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi anggaran maupun penyediaan sarana dan prasarana bagi satuan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Momentum peringatan ini diharapkan menjadi refleksi sekaligus pendorong bagi seluruh jajaran Damkarmat di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan respons cepat terhadap situasi darurat.

Peringatan HUT ke-107 Damkarmat tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadhan, di mana personel tetap bersiaga selama 24 jam guna memastikan layanan penyelamatan tetap berjalan tanpa henti. Dengan penguatan kapasitas serta dukungan dari pemerintah daerah, Damkarmat diharapkan semakin adaptif dalam mitigasi risiko kebakaran dan penanganan berbagai kedaruratan demi menjamin keselamatan masyarakat. (Ant/E-3)