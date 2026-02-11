Damkar Jakarta Utara Padamkan Kebakaran Bak Air PAM Jaya di Pluit

ilustrasi kebakaran bak air milik PAM Jaya di Penjaringan.(Antara)

SUKU Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu memadamkan kebakaran bak air milik PAM Jaya di Jalan Pluit Karang Barat Blok 10, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pada Rabu siang.

“Kebakaran ini diduga terjadi akibat pengelasan filter air yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Kepala Seksi Operasional (Kasiops) Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Rabu.

Api membakar bak seluas 30 meter persegi (m2) setelah pekerja melakukan pemotongan tangki air dengan mesin las tapi tangki tersebut berasal dari bahan fiber.

“Pekerja panik lalu memadamkan api dengan alat pemadam ringan tapi usaha tersebut gagal, lalu meminta bantuan damkar,” kata dia.

Ia mengatakan, petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 11.03 WIB dan langsung menerjunkan personel ke lokasi.

Ia mengatakan, total ada 25 personel dengan lima unit damkar memadamkan api tersebut dalam waktu 30 menit.

Menurut dia, awal pemadaman dilakukan pukul 11.14 WIB dan alhamdulillah api berhasil dipadamkan pukul 11.44 WIB. "Pemadaman selesai dan berhasil ditangani oleh tim damkar,” kata dia. (Ant/P-3)