Ilustrasi(Antara)

PAM Jaya dan PAL Jaya merevitalisasi MCK di dua titik, yakni RT 14 dan RT 15 RW 09 Manggarai. Fasilitas MCK komunal di RW 09 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, yang digunakan sekitar 100 kepala keluarga, sebelumnya dalam kondisi rusak dan tak layak.

Direktur Operasional PAM Jaya Syahrul Hasan menegaskan, perbaikan fasilitas komunal bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga kualitas hidup warga.

“Kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak adalah fondasi kesehatan masyarakat. Ketika fasilitas bersama diperbaiki dan dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya pada kenyamanan, tetapi juga pada kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kami ingin memastikan warga memiliki akses terhadap fasilitas yang aman, bersih, dan berkelanjutan,” ujar Syahrul dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Fasilitas kini dilengkapi sistem pengolahan limbah biopal sehingga pembuangan tidak lagi langsung ke saluran atau kali. Dengan sistem ini, risiko pencemaran dan paparan bakteri seperti E. coli dapat ditekan.

Sementara, Direktur Utama PAL Jaya Untung Suryadi menjelaskan, MCK di RT 14 kini telah terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

“Limbah yang sebelumnya dibuang ke kali, kini dialirkan secara gravitasi menuju fasilitas pengolahan sehingga tidak lagi mencemari lingkungan,” kata Untung.

Perbaikan ini memberi dampak langsung bagi warga. Sanitasi yang lebih layak mendukung penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sekaligus menjaga kualitas lingkungan sekitar. Sungai tak lagi menjadi tempat pembuangan limbah domestik.

Melalui sinergi ini, PAM Jaya dan PAL Jaya menegaskan komitmen membenahi sanitasi permukiman padat. Targetnya jelas: tak ada lagi fasilitas rusak dan pembuangan limbah sembarangan, agar Jakarta bergerak menuju kota yang bersih, sehat, dan tertata. (E-4)