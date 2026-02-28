6 Unit Damkar Dikerahkan Padamkan Kebakaran Cakung

ilustrasi(Antara)

Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran bersama 36 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur dikerahkan untuk menangani kebakaran ruko di Jalan Tipar Cakung, RT 04/RW 09, Cakung Barat, Jumat (27/2) malam.

Lima unit armada berasal dari Jakarta Timur, sementara satu unit tambahan didatangkan dari Jakarta Utara untuk membantu proses pemadaman di bangunan rendah yang berada di kawasan dekat Sedayu City Cakung Barat.

Berdasarkan keterangan resmi Gulkarmat Jakarta Timur, laporan kebakaran diterima pada pukul 23.05 WIB setelah seorang warga mendatangi Pos Damkar Sektor Cakung. Unit awal MP 5.16 segera diberangkatkan ke lokasi.

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 WIB dan langsung memulai pemadaman satu menit kemudian. Api berhasil dilokalisasi dalam waktu singkat, yakni pukul 23.20 WIB, sebelum dilanjutkan dengan proses pendinginan mulai pukul 23.23 WIB.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 23.58 WIB dengan situasi aman terkendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. (Ant/E-3)