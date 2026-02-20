Seorang Pemuda Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Rel Angke Jakbar

Ilustrasi garis polisi di TKP kecelakaan.(Dok. Antara)

PERISTIWA tragis terjadi di perlintasan rel Angke, Jakarta Barat (Jakbar). Seorang pria muda berusia 24 tahun dinyatakan tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta tersebut pada Kamis, (19/2) malam.

"Meninggal di TKP (tempat kejadian perkara)," kata Panit Reskrim Polsek Tambora Ipda Priyo Purnomo saat dikonfirmasi di Jakarta,

Jumat, (20/2).

Berdasarkan keterangan saksi, korban telah berdiri di palang rel sebelum kereta melintas. Saksi melihat korban berdiri di depan palang pintu rel kereta api sebelum akhirnya tertabrak kereta.

Saat kereta melintas dari arah Kampung Bandan ke Stasiun Angke, kata dia, korban MZJ tiba-tiba menabrakkan diri ke kereta tersebut. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian dalam kondisi mengenaskan.

Diketahui, peristiwa hampir serupa juga terjadi pada malam sebelumnya di perlintasan rel Jalan Pesing Koneng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Korban sempat terpental ke dalam kali setelah tertabrak kereta, namun akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

"Mengalami luka pada bagian kepala, robek. Tangan dan kaki mengeluarkan darah, meninggal dunia di TKP," ujar Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto. (Ant/H-3)

