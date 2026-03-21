Seorang PNS Tewas dalam Kebakaran di Benhil Jakarta Pusat

Petugas dan warga mencoba memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

SEORANG Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Evi Marita, 56, ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran yang melanda pemukiman di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026). Korban diduga meninggal karena kesulitan bernapas akibat kepulan asap.

Selain menelan korban jiwa, api yang muncul sekitar pukul 07.00 WIB tersebut menghanguskan satu bangunan rumah serta empat unit sepeda motor milik warga.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Bahari II, Kecamatan Tanah Abang.

Korban tewas bernama Evi Marita merupakan penghuni rumah. "Korban yang meninggal dunia diduga mengalami gagal nafas karena banyaknya asap di lokasi kejadian," kata Reynold.

Salah seorang saksi melihat api membakar sepeda motor di depan rumah, sementara saksi lain yang baru selesai menunaikan salat Idul Fitri melihat kepulan asap sekitar 100 meter dari lokasi.

Warga berusaha memadamkan api sebelum akhirnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. "Karena apinya terlalu besar, akhirnya menelpon Damkar (pemadam kebakaran) untuk meminta bantuan," ujar Reynold.

Tim Damkar tiba tak lama kemudian dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar setengah jam, namun sayangnya nyawa korban tidak terselamatkan. (Ant/I-1)