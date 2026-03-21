Seorang PNS Tewas dalam Kebakaran di Benhil Jakarta Pusat

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEORANG Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Evi Marita, 56, ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran yang melanda pemukiman di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026). Korban diduga meninggal karena kesulitan bernapas akibat kepulan asap.
Selain menelan korban jiwa, api yang muncul sekitar pukul 07.00 WIB tersebut menghanguskan satu bangunan rumah serta empat unit sepeda motor milik warga.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Bahari II, Kecamatan Tanah Abang.
Korban tewas bernama Evi Marita merupakan penghuni rumah. "Korban yang meninggal dunia diduga mengalami gagal nafas karena banyaknya asap di lokasi kejadian," kata Reynold.
Salah seorang saksi melihat api membakar sepeda motor di depan rumah, sementara saksi lain yang baru selesai menunaikan salat Idul Fitri melihat kepulan asap sekitar 100 meter dari lokasi.
Warga berusaha memadamkan api sebelum akhirnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. "Karena apinya terlalu besar, akhirnya menelpon Damkar (pemadam kebakaran) untuk meminta bantuan," ujar Reynold.
Tim Damkar tiba tak lama kemudian dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar setengah jam, namun sayangnya nyawa korban tidak terselamatkan. (Ant/I-1)
Ribuan warga memadati Plaza Balai Kota Bandung untuk Salat Idulfitri 1447 H. Wali Kota Muhammad Farhan mengajak masyarakat mempererat silaturahmi dan saling memaafkan.
Pemprov Riau juga menyiapkan lokasi kedua di halaman Kantor Gubernur. Tempat ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang berada di pusat kota agar lebih mudah menjangkau lokasi ibadah.
Pasukan Israel serang jemaah salat Idulfitri dengan gas air mata di luar Masjid Al-Aqsa. Penutupan masjid selama 21 hari dikecam sebagai pelanggaran hak beribadah.
Komunitas Rukyat Global Cianjur salat Idulfitri 1447 H lebih awal berdasarkan metode rukyat global dan hilal dari Afghanistan.
Jamaah Naqsabandiyah telah memulai puasa lebih awal pada 27 Februari 2025, atau dua hari sebelum keputusan resmi pemerintah Indonesia.
Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11) malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved