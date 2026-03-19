Komunitas Rukyat Global Cianjur Gelar Salat Idulfitri Lebih Awal Berdasarkan Metode Rukyat Global

Komunitas Rukyat Global di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, melaksanakan salat Idulfitri lebih awal pada Kamis (19/3).(MI/Benny Bastiandy)

SEKITAR seribu warga Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Kamis (19/3). Mereka meyakini 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari ini berdasarkan metode rukyat global.

Agus Imbar Sulaiman, Humas sekaligus Ketua Panitia Salat Id Komunitas Rukyat Global Cianjur, menjelaskan bahwa pelaksanaan salat Idulfitri ini memiliki dasar yang jelas. "Kami mendasarkan hadist Rasulullah SAW yang menyebutkan: 'Shumu li ru’yatihi wa afthiru li ru’yatihi’," ujarnya kepada wartawan.

Salat Idulfitri 1447 Hijriah dipimpin oleh Imam Ustaz Muhsin Ibnu Siradj dengan khatib Ustaz Akbar W. Khutbahnya mengangkat tema 'Momentum untuk mewujudkan ketakwaan dan persatuan hakiki di bawah kepemimpinan Islam'.

Agus menambahkan, rukyat global adalah metode penentuan awal Ramadan dan Idulfitri melalui pengamatan hilal di berbagai negara. "Jika hilal sudah terlihat di wilayah suatu negara, maka informasi itu bisa digunakan untuk menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Karena itu, kami disebut sebagai Komunitas Rukyat Global," jelasnya.

Informasi hilal diperoleh dari Afghanistan yang telah disahkan pemerintah setempat. Komunitas Rukyat Global menerima kabar hilal pada Kamis (19/3) pukul 03.00 WIB. Atas dasar itu, salat Idulfitri pun dilaksanakan pada hari yang sama. "Kami putuskan melaksanakan salat Idulfitri hari ini berdasarkan informasi hilal yang terlihat di Afghanistan," ungkap Agus.

Agus menaruh harapan agar ke depan umat Muslim bisa merayakan Idulfitri secara bersamaan. "Mudah-mudahan nanti kita bisa merayakan Idulfitri dalam waktu bersamaan," pungkasnya. (BB/I-1)