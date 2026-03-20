Pemprov Riau Sediakan 3 Lokasi Salat Idulfitri 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah telah dipersiapkan secara matang, baik dari sisi lokasi, petugas pelaksana, hingga pengamanan.
Hal itu disampaikan oleh Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan Salat Id direncanakan berlangsung pada Sabtu (21/3) pukul 07.30 WIB. Penetapan tersebut telah mengacu pada hasil sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama RI.
"Hasil sidang isbat dari Kementerian Agama RI, telah disepakati 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu besok ini. Kemudian, kita hari Senin (16/3) sudah rapat ya, dengan Biro Kesra serta instansi terkait dan sudah persiapkan bahwa ada tiga tempat pelaksanaan sholat Id yang dipersiapkan Pemprov Riau,” katanya, Jumat (20/3).
Dijelaskannya, dari hasil rapat ditetapkan tiga lokasi utama pelaksanaan Salat Id di Pekanbaru. Ketiga lokasi ini dipilih untuk menampung ribuan jemaah yang diperkirakan memadati tempat ibadah saat hari raya. Lokasi pertama adalah Masjid Raya An Nur Provinsi Riau.
“Pertama itu adalah di Masjid Raya An Nur. Yang bertindak sebagai imamnya yaitu Dr H Zul Ikromi dan untuk khatib Dr H Zulkarnain Umar,” jelasnya.
Ia menerangkan, Pemprov Riau juga menyiapkan lokasi kedua di halaman Kantor Gubernur. Tempat ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang berada di pusat kota agar lebih mudah menjangkau lokasi ibadah.
"Kemudian, kita juga menyiapkan pelaksanaan di halaman Kantor Gubernur Riau. Bertindak sebagai imam ustad H Amin Yono Al Hafiz dan khatib Kepala Kanwil Kemenag Riau Dr H Muliardi," ujarnya.
Selanjutnya, Masjid Raya Nurul Wathan Provinsi Riau, yang disiapkan untuk menampung jemaah dalam jumlah besar dari berbagai wilayah. Lokasi masjid ini berada di Rumbai.
"Untuk di Masjid Raya Nurul Wathan yang bertindak menjadi imam Dr Hanafi dan khatib ustad Alnof Dinar. Jadi itulah ketiga tempat yang sudah disediakan oleh Pemprov Riau,” ujarnya.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Salat Id, Pemprov Riau telah berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru terkait pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Pengaturan parkir hingga arus kendaraan akan diperketat guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi.
"Ketertiban parkir dan keamanan sudah kita koordinasikan dengan Polresta Pekanbaru. Sehingga inilah yang dapat mendukung kenyamanan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal sebelum pelaksanaan Salat Id dimulai. Dengan demikian, jemaah dapat memperoleh tempat yang nyaman sekaligus menghindari kepadatan.
"Oleh karena itu, mari seluruh masyarakat dapat meramaikan tempat-tempat yang sudah tersedia. Kalau bisa datanglah sebelum jam pelaksanaan dan selalu jaga kebersihan sekitar," pungkasnya. (RK)
