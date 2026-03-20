Pabrik Plastik di Cengkareng Terbakar Diduga Dilempar Petasan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PABRIK plastik di Jalan Bojong Raya Nomor 26 RT 05/RW 04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar Jumat (20/3) dini hari. Kebakaran diduga akibat pabrik tersebut dilempari petasan oleh remaja.
"Diduga karena percikan petasan," ujar Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi di Jakarta, Jumat (20/3).
Berdasarkan keterangan pegawai keamanan, ujar dia, sekitar pukul 03.23 WIB, ada sejumlah remaja bermain petasan di sekitar pabrik.
Petugas keamanan sempat melarang para remaja itu. Namun, mereka tidak terima dan bermain petasan dengan intens.
"Sempat ditegur oleh sekuriti PT yang persis bersebelahan dengan TKP. Namun para remaja tidak terima," ucap Syaiful.
Diduga salah satu petasan masuk ke dalam pabrik plastik mengakibatkan bahan plastik di dalamnya terbakar.
Menurut Syaiful tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di pabrik plastik Cengkareng.
Terdapat 17 unit armada dengan 85 personel dikerahkan. Api berhasil dipadamkan pada 05.10 WIB. (Ant/H-4)
Aparat Polres Ponorogo, Jawa Timur, tengah menangani kasus ledakan petasan rakitan yang menewaskan seorang remaja di Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman.
Kedua tersangka telah mendekam di Mapolresta Banyumas untuk menjalani proses hukum.
JAJARAN Polresta Banyumas, Jawa Tengah menggagalkan dugaan peredaran bahan peledak yang diduga untuk petasan seberat sekitar 9 kilogram (kg) dalam Operasi Pekat Candi (TO OPC) 2026.
Dalam upaya pengamanan, Tim Gegana turut memusnahkan 28,6 kilogram bahan hasil sitaan operasi Polres Batang.
Dalam sepekan terakhir, tiga insiden ledakan akibat peracikan petasan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
