Pabrik Plastik di Cengkareng Terbakar Diduga Dilempar Petasan

PABRIK plastik di Jalan Bojong Raya Nomor 26 RT 05/RW 04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar Jumat (20/3) dini hari. Kebakaran diduga akibat pabrik tersebut dilempari petasan oleh remaja.

"Diduga karena percikan petasan," ujar Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi di Jakarta, Jumat (20/3).

Berdasarkan keterangan pegawai keamanan, ujar dia, sekitar pukul 03.23 WIB, ada sejumlah remaja bermain petasan di sekitar pabrik.

Petugas keamanan sempat melarang para remaja itu. Namun, mereka tidak terima dan bermain petasan dengan intens.

"Sempat ditegur oleh sekuriti PT yang persis bersebelahan dengan TKP. Namun para remaja tidak terima," ucap Syaiful.

Diduga salah satu petasan masuk ke dalam pabrik plastik mengakibatkan bahan plastik di dalamnya terbakar.

Menurut Syaiful tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di pabrik plastik Cengkareng.

Terdapat 17 unit armada dengan 85 personel dikerahkan. Api berhasil dipadamkan pada 05.10 WIB. (Ant/H-4)