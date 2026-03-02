1 Remaja Tewas akibat Petasan Rakitan Meledak, Polisi Selidiki

Headline
Aparat Polres Ponorogo, Jawa Timur, tengah menangani kasus ledakan petasan rakitan yang menewaskan seorang remaja di Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, pada Minggu (1/3) sekitar pukul 17.00 WIB.
Korban meninggal dunia diketahui berinisial R (16), warga Desa Plosojenar. Sementara itu, satu korban lainnya berinisial T, warga Kecamatan Sukorejo, mengalami luka serius dan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Bantarangin.
Petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab pasti ledakan petasan. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.
Saksi mata bernama Siswanto mengungkapkan bahwa suara ledakan terdengar sangat keras hingga mengagetkan warga sekitar.
"Saya mendengar suara ledakan sangat keras, lalu langsung menuju lokasi," ujarnya.
Saat tiba di lokasi, ia melihat rumah dalam kondisi rusak parah serta dua korban tergeletak di bagian depan rumah.
Warga lain, Endra Dwiono, menyebut bahwa suara ledakan terdengar hingga sekitar tiga kilometer dari lokasi kejadian.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami dugaan bahwa ledakan berasal dari petasan rakitan.
Aparat juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuat maupun menyalakan petasan, mengingat potensi bahayanya terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. (Ant/E-3)
