Mobil Hanyut Terseret Arus Kali di Depok Akibat Hujan Deras, Kondisi Ringsek Parah

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
INSIDEN mobil hanyut terbawa arus kali akibat banjir bandang dan hujan deras melanda wilayah Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin malam, 23 Maret 2026. Kendaraan berjenis Toyota berwarna hitam tersebut ditemukan dalam kondisi rusak berat setelah terseret arus cukup jauh dari titik awal kejadian.
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Deni Romulo Hutauruk, mengungkapkan bahwa peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang melintas di tengah guyuran hujan lebat.
Intensitas hujan yang sangat tinggi membuat jarak pandang terbatas dan genangan air menutup permukaan jalan. Akibatnya, pengemudi tidak dapat membedakan antara jalur jalan raya dengan tepian kali. Mobil kemudian terperosok ke dalam luapan Kali Cipinang dan langsung terseret arus yang sangat deras.
Setelah dilakukan pencarian, tim DPKP menemukan mobil tersebut tersangkut jauh dari lokasi awal dalam keadaan tertumpuk sampah. Deni menjelaskan bahwa kerusakan fisik meliputi bodi mobil yang penyok, kaca pecah, hingga posisi mobil yang sempat terbalik.
Pihak DPKP Kota Depok mengerahkan personel dan sarana prasarana lengkap setelah menerima laporan dari warga. Deni mengakui bahwa proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena posisi mobil yang sulit dijangkau dan tertimbun material sisa banjir.
"Kita koordinasi dengan komandan regu operasi penanganan evakuasi mobil dan menyiapkan sarana prasarana untuk mengevakuasi kendaraan ke tempat aman," ujar Deni.
Kenaikan muka air di Kali Cipinang ini dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrem di wilayah hulu. Masyarakat diimbau untuk berhenti sejenak atau menghindari wilayah rawan genangan saat hujan lebat terjadi guna mencegah risiko kendaraan terperosok ke aliran sungai. (H-3)
SEORANG petani muda bernama Ian, 35, ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus Sungai Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, korban ditemukan Tim Operasi SAR Nasional.
Bencana hidrometeorologi kembali terjadi di Kabupaten Tabanan. Sebuah rumah warga di Banjar Kuwum Ancak, Desa Kuwum, dilaporkan ambruk setelah dihantam air bah.
SEORANG siswa kelas II SMP dilaporkan tenggelam setelah terseret arus deras di Tiwu Pai Waterfall, Desa Wontong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.
TIGA orang santriwati yang terseret arus sungai Lusi di Kelurahan Kedungjenar, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ditemukan tewas akibat tenggelam.
SEORANG WNA asal Prancis, Alena Andreeva Oparina (32) ditemukan meninggal setelah terseret arus di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu (15/10).
Hujan deras menyebabkan empat tanggul kali di Depok jebol dan memicu banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, penanganan darurat masih berlangsung.
Demi keamanan, warga kini bekerja dengan perlengkapan pelindung dan memastikan aliran energi tetap padam hingga kondisi benar-benar kering.
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
WARGA Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat heboh oleh penemuan seorang bayi baru lahir dan masih hidup di sudut rumah warga, Kamis (19/3/2026) pagi.
