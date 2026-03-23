4 Tanggul Kali di Depok Jebol dan Longsor Imbas Hujan Deras Ekstrem

Hujan deras menyebabkan empat tanggul kali di Depok jebol dan memicu banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, penanganan darurat masih berlangsung.(DPKP Depok)

EMPAT tanggul kali di Kota Depok, Jawa Barat, longsor. Hujan deras ekstrem memicu longsor dan jebolnya empat tanggul kali.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Deni Romulo Hutauruk dalam ketetangannya mengatakan, jebolnya empat tanggul kali di Kota Depok akibat hujan deras, mengakibatkan banjir di beberapa wilayah pada Sabtu (21/3/2026).

Empat tanggul jebol tersebut, yakni tanggul kali Cikupa, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. Tanggul Kali Laya, yang terletak di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

Dua lainnya, tanggul kali Jantung, yang terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, dan tanggul Danau Boas Woisiri, yang terletak di kawasan Kompleks Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

Menurut Deni penyebab amblasnya tanggul kali akibat tekanan debit air tinggi imbas curah hujan ekstrem. Hal itu menyebabkan tanah terkikis dan tembok pembatas tidak kuat menahan laju air.

Ia mengatakan imbas jebolnya empat tanggul di Kota Depok, mengakibatkan banjir permukiman dan kerusakan kendaraan.

Di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cinanggis terdapat 3.500 kepala keluarga (3.500 KK) terdampak banjir, meliputi RT 001, 002, 003, 004, 005, 006 013, dan 014.

Sedangkan di RW 15 dan RW 16 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis korban terdampak lebih 500 KK. RW 09 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis 10 KK.

" RT 009 RW Kelurahan Sukmajaya 3 KK. RW 06 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong 110 Kk dan RT 003 RW 18 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos 40 KK, " katanya.

Saat ini, sambung dia, penanganan darurat sedang dilakukan di lokasi terdampak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurahim mengatakan, 154 satgas air Dinas PUPR tengah gencar melakukan perbaikan tanggul jebol di berbagai wilayah, akibat hujan intensitas tinggi.

" Penanganan darurat melibatkan alat berat, pemasangan sandbag/kisdam, dan perkuatan struktur untuk mencegah banjir susulan, dengan target pemulihan cepat, " pungkasnya (Z-2)