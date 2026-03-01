Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERUMDA Dharma Jaya menyatakan harga daging ayam di Jakarta saat ini berada pada kisaran Rp38.500-Rp40.500 per kilogram, dari semula Rp45.000 per kilogram di tingkat pedagang eceran.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman di Jakarta, Kamis (19/3), mengatakan normalisasi harga ini dilakukan atas kolaborasi dengan Satgas Saber Pelanggaran Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Hal ini sebagai tindak lanjut atas temuan lapangan adanya pedagang eceran menjual ayam seharga Rp45.000 per kg, dengan pengakuan mendapatkan pasokan ayam hidup (livebird) seharga Rp32.000 per kg dari penyewa di area rumah potong hewan (RPH) Pulogadung.
"Setelah dilakukan sosialisasi dan dialog yang mendalam, terjadi penyesuaian harga yang signifikan. Harga ayam di tingkat pedagang eceran yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp45.000 per kg, kini berhasil ditekan ke kisaran Rp38.500 hingga Rp40.500 per kg," jelas Raditya.
Dia mengatakan, normalisasi harga untuk memberikan ruang bagi pedagang eceran agar dapat menjual daging ayam ras kepada masyarakat maksimal sesuai dengan edaran acuan harga.
"Kami tidak menoleransi adanya harga yang melampaui acuan pemerintah di wilayah operasional kami. Sinergi antara BUMD dan para penyewa ini diharapkan menjadi jaminan bagi warga Jakarta bahwa stok protein hewani tersedia dengan harga yang wajar dan terkendali," kata dia.
Dharma Jaya pun akan terus memperketat pengawasan harian di seluruh RPH untuk memastikan kepatuhan harga tetap terjaga hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. (Ant/P-3)
