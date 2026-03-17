Dukung Hunian Layak, Perumda Dharma Jaya Terlibat dalam Bedah 26 Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci bedah rumah kepada penerima manfaat.(Dok Perumda Dharma Jaya)

PERUMDA Dharma Jaya mempertegas komitmen kepedulian sosialnya dengan berpartisipasi dalam program Bedah Rumah yang diinisiasi oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Puncak kegiatan ini ditandai dengan peresmian serta penyerahan kunci rumah secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Partisipasi Perumda Dharma Jaya dalam mendukung renovasi hunian warga ini merupakan bagian dari kegiatan sosial perusahaan yang telah berjalan berkelanjutan sejak tahun 2025. Perumda Dharma Jaya konsisten mendukung program Bedah Rumah sebagai bagian membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menyatakan bahwa dukungan terhadap bedah dua unit rumah dalam program ini merupakan manifestasi dari visi perusahaan yang selaras dengan pembangunan Jakarta.

"Kami percaya bahwa hunian yang layak adalah fondasi utama bagi kesehatan dan produktivitas keluarga," ujar Raditya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta merupakan instrumen penting dalam pembenahan pemukiman di Jakarta.

Dalam agenda tersebut, sebanyak 26 rumah yang telah selesai direnovasi diserahkan kembali kepada para penerima manfaat. Secara rinci, persebaran rumah yang dibedah meliputi 10 rumah di Jakarta Pusat, 2 rumah di Jakarta Barat, 11 rumah di Jakarta Selatan, 1 rumah di Jakarta Utara, dan 2 rumah di Jakarta Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak huni. (E-4)