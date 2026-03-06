Dharma Jaya Siapkan Kandang Sapi di Ciangir, Kapasitas Awal Seribu Ekor

Ilustrasi(Antara)

PERUMDA Dharma Jaya menyiapkan pembangunan kandang sapi baru di Ciangir, Kabupaten Tangerang. Langkah itu sebagai upaya menambah kapasitas penampungan sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan daging Jakarta.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi solusi atas keterbatasan lahan yang selama ini dimiliki perusahaan daerah itu.

“Dari kuota 7.500 ekor yang diberikan Kementerian Pertanian, dengan kondisi Dharma Jaya sekarang kami baru bisa mendatangkan sekitar 3.119 ekor. Bukan karena takut tidak laku, tapi karena keterbatasan tempat,” ujar Raditya di Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan pada 2026 pihaknya menargetkan pemasukan sapi hidup hingga 10.000 ekor. Namun keterbatasan kapasitas kandang membuat realisasi impor sapi belum bisa maksimal.

Raditya mengungkapkan Dharma Jaya sebenarnya memiliki lahan seluas 12 hektare di Serang yang secara kapasitas mampu menampung hingga 5.000 ekor sapi.

Akan tetapi peruntukan lahan tersebut telah berubah sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai kawasan kandang.

“Peruntukan tanahnya berubah. Yang tadinya boleh sebagai kandang sekarang hanya boleh untuk agrowisata. Jadi kandang yang ada tidak bisa diperlebar atau ditambah,” katanya.

Sebagai alternatif, Dharma Jaya akan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang.

Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 100 hektare, dengan sekitar 20 hektare di antaranya telah dimanfaatkan untuk lembaga pemasyarakatan.

Dari sisa sekitar 70 hektare lahan yang tersedia, perusahaan daerah itu memperkirakan hanya membutuhkan sekitar 40 hektare untuk pengembangan kawasan peternakan.

“Awalnya kami akan bangun kandang dulu dan gudang pengolahan pakan. Ke depan rencananya akan jadi kawasan peternakan yang terintegrasi,” ungkapnya.

Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi Rumah Potong Hewan (RPH) serta fasilitas cold storage. Bahkan RPH yang saat ini beroperasi di Cakung berpotensi dipindahkan ke Ciangir.

“Di Jakarta sudah terlalu padat. Kalau di Ciangir lebih jauh dari permukiman sehingga lebih ideal untuk operasional,” imbuh Raditya.

Dengan pembangunan kandang baru tersebut, Dharma Jaya menargetkan kapasitas pemasukan sapi dapat meningkat hingga 1.000 ekor dalam satu periode pengadaan.

“Kalau bisa langsung masuk 1.000 ekor, prosesnya akan lebih cepat dan kami bisa minta tambahan lagi sehingga target 10.000 ekor bisa tercapai,” pungkasnya. (E-4)