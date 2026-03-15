Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 16 Maret 2026 dan Doa Lailatul Qadar

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi sangat krusial bagi umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Senin, 16 Maret 2026, merupakan hari ke-26 Ramadan, di mana umat Islam tengah berada dalam periode berburu malam Lailatul Qadar.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta & Jabodetabek 16 Maret 2026

Berikut adalah rincian waktu Imsak dan Subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya:

Wilayah Imsak Subuh Magrib DKI Jakarta 04:33 WIB 04:43 WIB 18:09 WIB Kota Bogor & Depok 04:34 WIB 04:44 WIB 18:13 WIB Tangerang & Tangsel 04:34 WIB 04:44 WIB 18:10 WIB Bekasi (Kota & Kab) 04:33 WIB 04:43 WIB 18:08 WIB

Doa Lailatul Qadar Sesuai Sunnah

Di malam-malam terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil seperti malam ke-27 yang jatuh pada Senin malam (16 Maret 2026), Rasulullah SAW menganjurkan umatnya membaca doa berikut:

Baca juga : 25 Doa Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى Latin: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu, ampunilah aku." (HR. Tirmidzi)

Kapan Malam Lailatul Qadar 2026?

Secara astronomis, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H jatuh pada tanggal-tanggal berikut:

Malam ke-21: Selasa malam, 10 Maret 2026

Malam ke-23: Kamis malam, 12 Maret 2026

Malam ke-25: Sabtu malam, 14 Maret 2026

Malam ke-27: Senin malam, 16 Maret 2026

Malam ke-29: Rabu malam, 18 Maret 2026

Umat Islam diharapkan dapat memaksimalkan ibadah di waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak salat malam, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf guna meraih keberkahan malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan