Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 16 Maret 2026 dan Doa Lailatul Qadar

Memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi sangat krusial bagi umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Senin, 16 Maret 2026, merupakan hari ke-26 Ramadan, di mana umat Islam tengah berada dalam periode berburu malam Lailatul Qadar.
Berikut adalah rincian waktu Imsak dan Subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya:
|Wilayah
|Imsak
|Subuh
|Magrib
|DKI Jakarta
|04:33 WIB
|04:43 WIB
|18:09 WIB
|Kota Bogor & Depok
|04:34 WIB
|04:44 WIB
|18:13 WIB
|Tangerang & Tangsel
|04:34 WIB
|04:44 WIB
|18:10 WIB
|Bekasi (Kota & Kab)
|04:33 WIB
|04:43 WIB
|18:08 WIB
Di malam-malam terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil seperti malam ke-27 yang jatuh pada Senin malam (16 Maret 2026), Rasulullah SAW menganjurkan umatnya membaca doa berikut:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى
Latin: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu, ampunilah aku." (HR. Tirmidzi)
Secara astronomis, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H jatuh pada tanggal-tanggal berikut:
Umat Islam diharapkan dapat memaksimalkan ibadah di waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak salat malam, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf guna meraih keberkahan malam yang lebih baik dari seribu bulan.
Membaca doa ini bukan sekadar menjalankan sunnah, melainkan menyelami samudera pemaafan Allah SWT yang sangat luas.
