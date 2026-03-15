Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

15/3/2026 22:45
Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 16 Maret 2026 dan Doa Lailatul Qadar
Memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi sangat krusial bagi umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Senin, 16 Maret 2026, merupakan hari ke-26 Ramadan, di mana umat Islam tengah berada dalam periode berburu malam Lailatul Qadar.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta & Jabodetabek 16 Maret 2026

Berikut adalah rincian waktu Imsak dan Subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya:

Wilayah Imsak Subuh Magrib
DKI Jakarta 04:33 WIB 04:43 WIB 18:09 WIB
Kota Bogor & Depok 04:34 WIB 04:44 WIB 18:13 WIB
Tangerang & Tangsel 04:34 WIB 04:44 WIB 18:10 WIB
Bekasi (Kota & Kab) 04:33 WIB 04:43 WIB 18:08 WIB

Doa Lailatul Qadar Sesuai Sunnah

Di malam-malam terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil seperti malam ke-27 yang jatuh pada Senin malam (16 Maret 2026), Rasulullah SAW menganjurkan umatnya membaca doa berikut:

Baca juga : 25 Doa Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

Latin: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu, ampunilah aku." (HR. Tirmidzi)

Baca juga : Daftar Zikir dan Doa Lailatul Qadar yang Boleh Dibaca Wanita Haid

Kapan Malam Lailatul Qadar 2026?

Secara astronomis, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H jatuh pada tanggal-tanggal berikut:

  • Malam ke-21: Selasa malam, 10 Maret 2026
  • Malam ke-23: Kamis malam, 12 Maret 2026
  • Malam ke-25: Sabtu malam, 14 Maret 2026
  • Malam ke-27: Senin malam, 16 Maret 2026
  • Malam ke-29: Rabu malam, 18 Maret 2026

Umat Islam diharapkan dapat memaksimalkan ibadah di waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak salat malam, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf guna meraih keberkahan malam yang lebih baik dari seribu bulan.

 

Editor : Indrastuti
