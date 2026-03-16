Kerja Shift Malam bukan Penghalang Lailatul Qadar, Ini 7 Cara Tetap Mendapatkan Keutamaannya

Kerja shift malam saat Ramadan tidak menghalangi meraih Lailatul Qadar.

Banyak pekerja yang harus menjalani shift malam selama Ramadan, seperti tenaga kesehatan, petugas keamanan, pekerja pabrik, hingga pekerja transportasi. Kondisi ini sering membuat sebagian orang merasa khawatir tidak bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar karena tidak dapat mengikuti ibadah malam secara maksimal di masjid.

Padahal, kerja shift malam bukan penghalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam Islam, setiap amal dinilai dari niat dan kesungguhan. Bahkan aktivitas bekerja untuk mencari nafkah halal juga termasuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar.

Lailatul Qadar sendiri merupakan malam yang sangat istimewa. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Allah berfirman dalam Surah Al-Qadr:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Artinya: Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan.

Karena itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah pada sepuluh malam terakhir Ramadan.

Bagi pekerja yang harus tetap bertugas pada malam hari, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tetap bisa mengejar keberkahan malam tersebut.

1. Niatkan Bekerja sebagai Ibadah

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meluruskan niat. Bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga merupakan perbuatan mulia dalam Islam.

Jika pekerjaan dilakukan dengan niat ibadah, maka setiap aktivitas kerja bisa bernilai pahala. Dengan niat yang baik, seorang pekerja tetap bisa mendapatkan keberkahan Ramadan, termasuk pada malam-malam yang diyakini sebagai waktu turunnya Lailatul Qadar.

2. Perbanyak Dzikir saat Bekerja

Bagi pekerja shift malam, waktu untuk melakukan ibadah formal seperti salat panjang mungkin terbatas. Namun, dzikir dapat dilakukan kapan saja tanpa mengganggu pekerjaan.

Beberapa dzikir yang bisa diamalkan antara lain:

سُبْحَانَ اللّٰهِ

(Subhanallah)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

(Alhamdulillah)

اللّٰهُ أَكْبَرُ

(Allahu Akbar)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

(Astaghfirullah)

Dzikir ini bisa dilakukan saat bekerja, berjalan, atau ketika menunggu pekerjaan selesai.

3. Membaca Doa Lailatul Qadar

Salah satu doa yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah RA.

Doa tersebut berbunyi:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya:

Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku.

Doa ini bisa dibaca kapan saja selama malam hari, bahkan ketika sedang bekerja.

4. Gunakan Waktu Istirahat untuk Salat

Sebagian pekerjaan malam biasanya memberikan waktu istirahat. Manfaatkan waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah seperti:

salat tahajud

salat witir

membaca Al-Qur’an

Meskipun hanya beberapa rakaat atau beberapa ayat, ibadah tersebut tetap bernilai besar di sisi Allah.

Dalam Islam, ibadah yang sedikit tetapi konsisten lebih dicintai daripada yang banyak tetapi jarang dilakukan.

5. Membaca Al-Qur’an Sebelum atau Sesudah Shift

Jika waktu malam sangat terbatas karena pekerjaan, pekerja shift bisa mengganti waktu ibadah sebelum atau sesudah bekerja.

Misalnya:

membaca Al-Qur’an sebelum berangkat kerja

berzikir setelah pulang kerja

melakukan qiyamul lail sebelum tidur

Yang terpenting adalah tetap menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah meskipun tidak sepanjang malam.

6. Perbanyak Istighfar

Istighfar merupakan amalan ringan tetapi memiliki keutamaan besar. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan kemudahan dalam berbagai urusan.

Pekerja shift malam bisa mengamalkan istighfar secara rutin dengan membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ

Artinya: Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.

Amalan ini dapat dilakukan kapan saja tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan.

7. Maksimalkan Malam Libur

Jika memiliki hari libur selama sepuluh malam terakhir Ramadan, gunakan kesempatan tersebut untuk memaksimalkan ibadah malam.

Beberapa amalan yang bisa dilakukan antara lain:

i’tikaf di masjid salat malam lebih lama memperbanyak membaca Al-Qur’an memperbanyak doa

Dengan cara ini, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar tetap terbuka lebar.

Lailatul Qadar tidak Terbatas pada Satu Cara Ibadah

Perlu dipahami bahwa Lailatul Qadar tidak hanya diraih melalui satu bentuk ibadah saja. Setiap amal baik yang dilakukan dengan ikhlas memiliki nilai besar di sisi Allah.

Bahkan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak, seperti tenaga kesehatan atau petugas keamanan, juga memiliki pahala karena memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pekerja shift malam tidak perlu merasa kecil hati atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan malam tersebut.

Kunci Utama: Niat dan Kesungguhan

Para ulama menjelaskan bahwa Allah melihat kesungguhan hambanya dalam beribadah. Ketika seseorang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan yang halal, tetapi tetap berusaha menghidupkan malam Ramadan semampunya, maka Allah tetap memberikan pahala yang besar.

Oleh sebab itu, yang paling penting adalah:

menjaga niat

memanfaatkan waktu yang ada

memperbanyak doa

tetap konsisten beribadah

Dengan cara tersebut, pekerja shift malam tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar.

Penutup

Kerja shift malam selama Ramadan bukan alasan untuk meninggalkan ibadah atau merasa kehilangan kesempatan meraih keberkahan. Dengan niat yang tulus dan usaha yang maksimal, pekerja malam tetap dapat menghidupkan sepuluh malam terakhir Ramadan.

Mulai dari dzikir, doa, membaca Al-Qur’an, hingga memanfaatkan waktu istirahat untuk salat, semua bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pahala besar.

Karena pada akhirnya, Lailatul Qadar bukan hanya tentang panjangnya ibadah, tetapi tentang keikhlasan dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. (Z-10)