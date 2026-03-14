Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

 Gana Buana
14/3/2026 18:00
Daftar Zikir dan Doa Lailatul Qadar yang Boleh Dibaca Wanita Haid.(Freepik)

MALAM Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar di bulan Ramadan yang lebih baik dari seribu bulan. Namun, bagi wanita yang sedang dalam masa haid atau nifas, sering kali muncul kekhawatiran apakah mereka tetap bisa meraih keberkahan malam mulia tersebut tanpa melakukan salat dan itikaf.

Islam memberikan kemudahan bagi setiap muslimah. Meski dilarang melakukan ibadah tertentu, pintu rahmat Allah tetap terbuka melalui zikir, doa, dan amal saleh lainnya.

Berikut adalah panduan lengkap amalan yang bisa dilakukan.

Baca juga : 9 Keutamaan Doa Lailatul Qadar: Allahumma Innaka Afuwwun Tuhibbul Afwa Fa Fu Anna

1. Doa Lailatul Qadar

Doa ini merupakan bacaan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wanita haid sangat disarankan membacanya berulang-ulang sepanjang malam.

Bacaan Arab:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
 

Latin: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa fu annii
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku." (HR. Tirmidzi)

Baca juga : Panduan Lengkap Itikaf di Masjid 2026: Niat Arab, Tata Cara, & Syarat Sah

 

2. Memperbanyak Istighfar dan Taubat

Malam kemuliaan adalah waktu terbaik untuk membersihkan diri dari dosa. Wanita yang sedang berhalangan dapat memperbanyak bacaan istighfar sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah SWT.

  • Astaghfirullahal 'adzim: Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.
  • Sayyidul Istighfar: Membaca induk istighfar untuk kedalaman taubat.

3. Zikir Kalimat Thoyyibah

Lisan wanita haid tidak terhalang untuk terus memuji Allah. Berikut adalah zikir ringan yang memiliki timbangan pahala berat:

Jenis Zikir Bacaan
Tasbih Subhanallah
Tahmid Alhamdulillah
Tahlil Laa ilaha illallah
Shalawat Allahumma shalli 'ala Muhammad

4. Mendengarkan Al-Qur'an dan Kajian Ilmu

Mendengarkan murottal Al-Qur'an atau mengikuti kajian agama secara daring (online) termasuk dalam kategori menghidupkan malam Lailatul Qadar. Aktivitas ini membantu menjaga hati tetap terpaut pada ibadah meski tidak sedang suci.

5. Amal Jariyah dan Sedekah

Sedekah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar nilainya setara dengan sedekah selama 83 tahun lebih. Wanita haid bisa melakukan sedekah subuh atau berbagi makanan sahur untuk mendapatkan pahala jariyah yang berlipat ganda.

Kesimpulan

Kondisi biologis seperti haid bukanlah penghalang bagi seorang wanita untuk dicintai Allah. Dengan tetap menjaga lisan dalam zikir dan hati dalam doa, keberkahan Lailatul Qadar insya Allah tetap dapat diraih secara sempurna. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Renungan Ramadan
LOAD MORE
Cahaya Hati
LOAD MORE
Tafsir Al-Misbah
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved