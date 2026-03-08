17 Rute Trans-Jakarta Alami Penyesuaian Akibat Genangan yang Dipicu Hujan Lebat

PT Transportasi Jakarta (TJ) melakukan penyesuaian layanan terhadap 17 rute demi menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.(TMC)

CURAH hujan tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Minggu (8/3) pagi memicu genangan di sejumlah ruas jalan dan berdampak pada operasional transportasi publik. PT Transportasi Jakarta (TJ) melakukan penyesuaian layanan terhadap 17 rute demi menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Kepala Departemen Humas dan CSR Ayu Wardhani, mengatakan penyesuaian dilakukan pada sejumlah layanan bus rapid transit (BRT), Mikrotrans, hingga layanan integrasi akibat genangan yang mengganggu jalur lintasan bus.

“Sehubungan dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan di beberapa titik, Trans-Jakarta melakukan penyesuaian operasional pada Minggu pagi demi keamanan dan kenyamanan bersama,” kata AYU.

Ia merinci, penyesuaian terjadi pada lima rute BRT. Di antaranya Koridor 2A rute Pulogadung 1–Rawa Buaya yang diperpendek hingga Halte Damai akibat banjir di koridor 3 ruas Pulo Nangka.

Kemudian Koridor 3 Kalideres–Monas juga diperpendek menjadi Damai–Monas dua arah karena genangan air serta pembatas jalan yang roboh.

Selain itu, Koridor 6 Ragunan–Galunggung dialihkan akibat genangan di sekitar kolong Underpass Mampang. Koridor 9 Pinang Ranti–Pluit juga dialihkan melalui Tol Slipi 1 karena genangan lebih dari 30 sentimeter setelah Halte Grogol.

Sementara Koridor 13E Puribeta–Kuningan dialihkan melalui jalur atas lantaran genangan di Underpass Mampang.

Penyesuaian juga terjadi pada layanan Mikrotrans yang mencakup 10 rute. Dua rute yakni JAK.04 (Grogol–Jembatan Dua) dan JAK.30 (Meruya–Citraland) dihentikan sementara karena banjir di titik krusial lintasan.

Sementara rute JAK.85 (Bintara–Cipinang Indah) diperpendek akibat genangan setinggi 25–35 sentimeter di Jalan Komplek Cipinang Indah II.

Adapun sejumlah rute lain mengalami pengalihan jalur, antara lain JAK.108 (Kramat Jati–Bambu Apus), JAK.37 (Cililitan–Condet), JAK.53 (Grogol–Pos Pengumben), JAK.71 (Kampung Rambutan–Pinang Ranti), JAK.75 (Kampung Pulo–Cililitan), JAK.78A (Benda–Penjaringan), serta JAK.93 (Jeruk Purut–Kebayoran Lama).

Trans-Jakarta juga menyesuaikan dua layanan lainnya. Pada rute Angkutan Umum Integrasi 1C (Blok M–Pesanggrahan) dilakukan pengalihan rute akibat genangan sekitar 50 sentimeter di Jalan Ciledug Raya.

Sementara layanan Non-BRT rute 3E (Sentraland Cengkareng–Puri Kembangan) dihentikan sementara karena genangan di Simpang Kapuk.

Ayu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat penyesuaian layanan tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan rute secara berkala sebelum melakukan perjalanan.

“Pelanggan diimbau menyesuaikan jadwal perjalanan dan memantau perkembangan rute melalui aplikasi TJ: Transjakarta maupun kanal media sosial resmi Trans-Jakarta,” ujarnya. (Z-2)