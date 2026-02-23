23 Penumpang Luka Ringan akibat Tabrakan Bus Trans-Jakarta di Koridor 13

Tangkapan layar video yang memperlihatkan dampak kecelakaan yang melibatkan armada bus Transjakarta di Koridor 13 (Puri Beta-Petukangan) di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026).(ANTARA/Instagram/@info_ciledug)

INSIDEN kecelakaan melibatkan dua bus Trans-Jakarta dari operator BMP 263 dan MYS 17100 terjadi di Koridor 13 (Puri Beta-Petukangan), tepatnya di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (23/2) pagi. Akibat peristiwa ini, sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

"Korban saat ini terdata 23 orang dan kondisi luka ringan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dikutip dari Antara, Senin (23/2).

Secara terpisah, PT Transportasi Jakarta (TJ) menyatakan bahwa proses investigasi internal sedang berjalan untuk mengungkap pemicu tabrakan antarbus tersebut. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani, menegaskan bahwa keselamatan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan saat ini.

"Penyebab insiden tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan," tegas Ayu.

Berdasarkan informasi di lapangan, benturan keras tersebut menyebabkan bagian bus ringsek. Meski demikian, Ayu memastikan bahwa penumpang yang terdampak telah ditangani dengan cepat.

"Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat, dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan," kata Ayu. (Ant/P-4)