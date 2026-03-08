Curah Hujan Tinggi, 75 RT dan 19 Jalan di Jakarta Banjir

Sedikitnya 75 RT dan 19 ruas jalan terdampak genangan air akibat hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak Sabtu (7/3).(TMC)

HUJAN deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Sabtu (7/3) hingga Minggu (8/3) pagi menyebabkan puluhan kawasan permukiman dan sejumlah ruas jalan tergenang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya 75 rukun tetangga (RT) dan 19 ruas jalan terdampak genangan hingga pukul 08.00 WIB.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan genangan dipicu curah hujan tinggi yang terjadi hampir merata di Jakarta serta luapan beberapa aliran kali.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 75 RT dan 19 ruas jalan yang tergenang. Penyebab utamanya curah hujan tinggi, dan di beberapa titik diperparah oleh luapan kali,” kata Yohan dalam keterangan resmi, Minggu (8/3).

Baca juga : Banjir Jakarta, BPBD: 30 RT Masih Tergenang Maksimal 50 Cm

Di Jakarta Barat, genangan tercatat terjadi di 22 RT yang tersebar di sejumlah kelurahan seperti Kedaung Kali Angke, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Sukabumi Selatan, Joglo, Kembangan Selatan, dan Kembangan Utara. Ketinggian air bervariasi mulai 20 sentimeter hingga 1 meter, dengan sebagian wilayah terdampak akibat luapan Kali Bendungan Kali Pelopor.

Sementara itu di Jakarta Selatan, genangan juga merendam 22 RT di antaranya di Cilandak Barat, Cipete Utara, Petogogan, Pela Mampang, Duren Tiga, dan Cilandak Timur.

Di beberapa titik seperti Cipete Utara dan Pela Mampang, ketinggian air dilaporkan mencapai 170 sentimeter akibat curah hujan tinggi serta luapan Kali Krukut dan Kali Mampang.

Baca juga : Hujan Turun, Sungai Keruh di Bumiayu Brebes Kembali Banjir

Adapun di Jakarta Timur, genangan tercatat paling banyak yakni 31 RT, yang tersebar di Kelurahan Halim Kampung Melayu dan Halim Perdana Kusuma. Di wilayah ini ketinggian air berkisar 25 hingga 130 sentimeter.

Selain permukiman warga, genangan juga dilaporkan terjadi di 19 ruas jalan di sejumlah wilayah Jakarta Barat, Selatan, Timur hingga Jakarta Pusat.

Tinggi air di jalan-jalan tersebut berkisar 10 hingga 120 sentimeter, sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Yohan menegaskan BPBD bersama sejumlah dinas terkait telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan genangan.

“BPBD mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan air serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” ujarnya.

BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi genangan yang masih mungkin terjadi. Warga diminta segera menghubungi layanan darurat 112 apabila membutuhkan bantuan.

“Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam,” kata Yohan. (Z-2)