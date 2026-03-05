Banjir Bandang dan Angin Kencang Terjang 6 Kecamatan di Tuban

Lumpur : Petugas BPBD bersama warga membersihkan lumpur sisa banjir halaman sekolah.(MI/M. Yakub)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban menyatakan enam kecamatan di wilayah itu diterjang banjir bandang, Rabu (4/3). Banjir dipicu akibat hujan deras dengan intensitas cukup lama di kawasan perbukitan yang gundul. Banjir membawa material yang disertai angin juga mengakibatkan pohon tumbang hingga menimpa rumah warga. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa.

Pihak BPBD juga telah menurunkan TRC untuk membantu warga yang terkena musibah. Enam kecamatan yang terdampak banjir dan angin kencang itu antara lain, Plumpang, Semanding, Tuban, Kerek, Merakurak, dan Montong.

"Iya betul, kami telah mengirimkan personel ke lokasi terdampak untuk melakukan kaji cepat (assessment), proses evakuasi, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan keselamatan warga," kata Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmadji, Rabu (4/3) petang.

Menurut dia, instansinya merima laporan kejadian bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Senin (2/3) pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan data awal, banjir dilaporkan terjadi secara merata di enam wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Antara lain, kawasan terdampak banjir Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Desa Genangharjo, dan ⁠Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding. Selain itu juga ke Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Desa Kapu, Mandi rejo, Kecamatan Merakurak serta Desa Sumurgung, Kecamatan Montong.

Adapun pohon tumbang dan menimpa rumah warga terdapat di Desa Prungahankulon, Semanding. Akibat banjir tersebut setidaknya terdapat enam fasilitas umum (fasum) terdampak dan membutuhkan pembersihan dari lumpur Pascabanjir.

Fasum yang terdampak lumpur itu antara lain gedung MI Salafiyah di Desa Mandirejo, Merakurak, kemudian SDN Sumurgung di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Mushola dan SDN 1 di Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, serta SDN Genaharjo 2 di Kecamatan Semanding.

Selain itu, juga terdapat dua unit rumah terdampak di Desa Grabagan dan Penambangan, serta sebuah rumah tertimpa pohon tumbang di Desa Prunggahankulon Kecamatan Semanding.

"Tidak ada korban jiwa. Kerugian materi masih kita lakukan pendataan, " pungkasnya. (YK/E-4)