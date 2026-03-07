Aksi Sosial Peradi Jakarta Timur Sasar Pengguna Jalan di Pulo Mas

DPC Peradi Jakarta Timur membagikan takjil kepada pengendara di wilayah Pulo Mas, Jakarta Timur .(Dok. DPC Peradi Jakarta Timur)

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Timur kembali menunjukkan kepedulian sosialnya di bulan suci Ramadan. Meski wilayah Jakarta Timur diguyur hujan deras, puluhan pengurus DPC Peradi Jaktim tetap antusias turun ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan.

Aksi simpatik ini dipusatkan di depan Sekretariat DPC Peradi Jakarta Timur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Mas, Jakarta Timur. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC Peradi Jakarta Timur, Johannes Oberlin L Tobing, kegiatan ini menyasar para pengendara dan pekerja yang sedang dalam perjalanan pulang menjelang waktu berbuka puasa.

Wujud Komitmen Sosial

Johannes Oberlin menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari program kerja bidang kerohanian untuk mempererat tali silaturahmi antara praktisi hukum dan masyarakat luas.

"DPC Peradi Jakarta Timur berharap ibadah puasa berjalan lancar dan mendapatkan pahala serta keberkahan di bulan suci Ramadan," ujar Johannes di sela-sela pembagian takjil, Jumat (6/3).

Walaupun cuaca kurang mendukung akibat guyuran hujan, semangat para pengurus tidak surut. Hal ini dilakukan demi memastikan masyarakat yang masih berada di jalanan dapat membatalkan puasa tepat pada waktunya.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme tinggi dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pengemudi ojek online, supir mikrolet, hingga karyawan swasta tampak mengantre dengan tertib. Menariknya, menu takjil yang dibagikan kali ini berupa paket makanan Hokben, yang menambah daya tarik bagi warga yang melintas.

Pembagian takjil ini merupakan wujud nyata komitmen DPC Peradi Jakarta Timur dalam menjalin hubungan sosial dan menebar kebaikan selama bulan suci. Melalui aksi ini, Peradi ingin hadir tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (P-2)