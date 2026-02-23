Oknum Aparat Diduga Aniaya 3 Petugas SPBU di Jaktim

Tangkapan layar aparat keamanan diduga menganiaya karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur.(Istimewa)

AKSI kekerasan yang diduga melibatkan aparat kembali terjadi. Kali ini, tiga karyawan SPBU di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, diduga menjadi korban penganiayaan dan ancaman pembunuhan oleh seorang pria yang mengaku sebagai seorang aparat.

Mukhlisin, 38, seorang karyawan SPBU setempat mengatakan, ketiga korban yang mengalami penganiayaan yakni Lukmanul Hakim, operator yang bertugas, Khairul Anam selaku staf SPBU, dan Mahbudin selaku petugas operator yang berupaya merelai keributan.

"Khairul Anam itu (terkena) tamparan di pipi. Terus yang Lukman itu (dipukul) di rahang sebelah kanan. Terus yang Mahbud (dipukul) di bawah mata sama di pipi, jadi giginya itu oblak (goyang)," ujar Mukhlisin ketika ditemui di Jaktim, Senin (23/2).

Kronologi Kejadian: Berawal dari Barcode BBM

Insiden ini bermula ketika pelaku, yang saat itu menjadi penumpang sebuah mobil hendak mengisi bahan bakar bersubsidi, Minggu (22/2) malam. Masalah muncul saat petugas menemukan ketidakcocokan data pada sistem.

"Nomor barcode-nya sesuai, tapi mobilnya tidak sesuai dengan gambar di mesin EDC tersebut. Peraturannya Nopol (Nomor Polisi) sama mobil harus sesuai," kata Mukhlisin.

Sesuai prosedur, petugas SPBU menolak pengisian BBM subsidi dan mengarahkan pelaku untuk mengisi BBM non-subsidi. Bukannya mengikuti aturan, pelaku justru naik pitam. Ia melontarkan makian, memukul korban, hingga menarik seragam petugas sampai robek.

Mencatut Nama Jenderal dan Kapolda

Meski mengenakan pakaian sipil dan tidak menggunakan pelat nomor dinas, pelaku berulang kali mengintimidasi korban dengan membawa-bawa nama petinggi institusi Polri.

"Dari pihak customer-nya itu menyebut "ini mobil jenderal". Terus di video juga dia menyebut bilangnya "Kapolda" gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda ketika dia membentak-bentak," tutur dia.

Respons Pihak Kepolisian

Terkait kasus ini, awak media telah berupaya mengonfirmasi kejadian tersebut kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budhi Hermanto. Namun, pihak kepolisian belum bisa memberikan detail lebih lanjut.

"Mohon waktu ya," ujar Budhi singkat saat dikonfirmasi. (P-4)