TPU Semper Banjir Seminggu, Peziarah Kesulitan Nyekar Jelang Ramadan

TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara, terendam banjir, Selasa (17/2).(Metrotvnews/Yurike Budiman)

MAKAM di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara, terendam banjir, Selasa (17/2). Kondisi ini membuat peziarah kesulitan mengakses makam keluarga mereka karena sejumlah jalur tertutup genangan air.

Dari pantauan, terlihat rmakam di TPU Semper terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Genangan masih terlihat di sejumlah blok pemakaman.

Salah satu peziarah, Novalita Serliana, mengaku terganggu dengan kondisi tersebut. Ia mengatakan kesulitan saat hendak berziarah ke makam orang tuanya.

"Ini lagi nyekar orang tua, mengenai masalah banjir sih menurut saya kurang nyaman, kalau bisa ya diuruk gitu, lebih tinggi, biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede," kata Nova di lokasi, Selasa (17/2).

Menurut Nova, banjir kali ini terbilang cukup lama. Ia menyebut genangan sudah terjadi sekitar satu minggu, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cepat surut menjelang Ramadan.

"Pengen bisa cepat diuruk aja, biar lebih tinggi aja sih. Ini parah sih, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu apalagi hujan, banjir tapi nggak parah begini, langsung surut. Kalau ini termasuk udah beberapa hari ya termasuk lama lah, udah hampir seminggu kayaknya," kata Nova.

Peziarah lainnya, Hari Mardianto, membenarkan bahwa banjir dipicu oleh curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

"Hujan sih sebenarnya, hujan kalau seharian gini cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah darimana, nanti surut sendiri," kata Hari.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana TPU Semper, Sukino, menegaskan pihaknya telah melakukan penanganan dengan mengerahkan empat unit pompa untuk mempercepat penyedotan air. Meski sejumlah blok makam masih tergenang, jumlah peziarah justru meningkat menjelang Ramadan.

"Untuk menjelang munggahan atau ramadan ini, di TPU ini peziarah meningkat dari hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu hingga Senin Selasa. Ya di TPU Semper ini kan masih ada genangan yaitu dari blad 40 sampai 50. 50 sampai 60 ada yang masih tergenang karena curah hujan yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu sangat tinggi dan struktur tanah di TPU Semper juga dari jalan itu dia lebih rendah 1 meteran," kata Sukino.

Hingga kini, petugas masih terus berupaya mengurangi genangan agar aktivitas ziarah menjelang Ramadan dapat berjalan lebih nyaman.