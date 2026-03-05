Bebas Pungli! Begini Cara Urus Pemakaman Gratis di Jakarta 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMAKAMAN Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang humanis melalui penyediaan layanan pemakaman gratis di 82 Taman Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga yang sedang berduka sekaligus memberantas praktik pungutan liar (pungli) di area pemakaman.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, menyatakan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di saat-saat sulit warga.
Layanan ini mencakup seluruh proses, mulai dari penjemputan jenazah hingga perawatan makam, tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Warga Jakarta berhak mendapatkan serangkaian fasilitas gratis yang dikelola oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di bawah koordinasi Distamhut DKI:
Untuk memanfaatkan layanan ini, ahli waris atau penanggung jawab wajib menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
Guna meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan pungutan liar, Pemprov DKI menyediakan jalur pendaftaran daring melalui sistem digital:
M. Fajar Sauri mengimbau keras agar masyarakat tidak memberikan uang tip, gratifikasi, maupun imbalan apa pun kepada petugas di lapangan. Segala bentuk pungutan di luar prosedur resmi adalah ilegal.
Jika ditemukan praktik pungli, warga diminta segera melapor melalui aplikasi JAKI atau hotline yang telah disediakan.
Dengan adanya layanan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap proses pemakaman bagi seluruh warga dapat berlangsung secara tertib, bermartabat, dan tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. (Z-10)
Pemprov DKI Jakarta gratiskan biaya pemakaman di 82 TPU. Simak syarat, cara daftar online via JAKI, dan nomor hotline mobil jenazah terbaru di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved