Polisi Buru Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Dua Pria di Jakut

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UNIT Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara tengah memburu pelaku tabrak lari yang menyebabkan dua pria berinisial RW dan JHP tewas. Keduanya meninggal dunia setelah ditabrak kendaraan tak dikenal di Jalan Raya Yos Sudarso, tepatnya di depan proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Sabtu dini hari.
"Kami masih menyelidiki kasus ini," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).
Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 WIB. Saat itu, RW dan JHP berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-3751-UFB dan melaju dari arah selatan menuju utara.
Setibanya di depan proyek gedung Kejari Jakarta Utara, sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya. Kendaraan tersebut melaju searah dari belakang sebelum akhirnya menghantam motor korban.
Akibat benturan keras tersebut, pengendara dan penumpangnya mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Usai kejadian, pengemudi kendaraan yang menabrak langsung melarikan diri.
“Motor korban juga mengalami kerusakan akibat peristiwa naas tersebut,” kata Edy.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. (Ant/P-4)
Upaya ini diperkuat dengan pengerahan 1.109 personel gabungan dalam Apel Siaga Kamtibmas Forkopimko.
Dugaan kuat motif tindakan mengakhiri hidup ini berkaitan dengan tekanan finansial.
Petugas Damkar Jakarta Utara padamkan kebakaran bak air PAM Jaya di Pluit akibat pengelasan filter air. Api berhasil dikendalikan dalam 30 menit.
Keduanya diduga terseret arus ke bagian tengah waduk yang lebih dalam.
Polisi mengungkap kasus pembunuhan berencana satu keluarga yang tewas akibat racun di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan ini telah direncanakan secara matang.
Di kalangan masyarakat luas, zat ini dikenal sebagai rodentisida atau racun tikus.
Motif di balik aksi nekat tersebut ditengarai akibat sakit hati yang mendalam.
Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa AS,22,tersangka pembunuhan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam kondisi sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa berat
Korban yang sedang berdiri di dalam bus awalnya mengira cairan yang mengenai pakaian bagian belakangnya berasal dari pendingin udara (AC).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved