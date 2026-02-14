Polisi Buru Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Dua Pria di Jakut

ilustrasi(Antara)

UNIT Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara tengah memburu pelaku tabrak lari yang menyebabkan dua pria berinisial RW dan JHP tewas. Keduanya meninggal dunia setelah ditabrak kendaraan tak dikenal di Jalan Raya Yos Sudarso, tepatnya di depan proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Sabtu dini hari.

"Kami masih menyelidiki kasus ini," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 WIB. Saat itu, RW dan JHP berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-3751-UFB dan melaju dari arah selatan menuju utara.

Setibanya di depan proyek gedung Kejari Jakarta Utara, sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya. Kendaraan tersebut melaju searah dari belakang sebelum akhirnya menghantam motor korban.

Akibat benturan keras tersebut, pengendara dan penumpangnya mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Usai kejadian, pengemudi kendaraan yang menabrak langsung melarikan diri.

“Motor korban juga mengalami kerusakan akibat peristiwa naas tersebut,” kata Edy.

Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. (Ant/P-4)