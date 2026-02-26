Polisi Dalami Motif Bunuh Diri Pria di Jakarta Utara, Diduga Terkait Pinjol

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLSEK Kelapa Gading, Jakarta Utara, tengah mendalami motif di balik aksi nekat seorang pria beristri berinisial MAA, 29, yang ditemukan meninggal dunia diduga gantung diri. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Puskesmas, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.
Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AK Kiki Tanlim, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengevakuasi jasad korban untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.
"Saat ini jasad korban sudah dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum et repertum (VeR) dalam melengkapi proses penyelidikan,” kata Kiki di Jakarta, Kamis (26/2).
Motif Ekonomi
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah saksi, termasuk istri korban, dugaan kuat motif tindakan mengakhiri hidup ini berkaitan dengan tekanan finansial.
Istri korban mengungkapkan bahwa suaminya kerap bercerita mengenai beban ekonomi. Korban diketahui memiliki tunggakan pinjaman online (pinjol) dalam jumlah besar yang tidak mampu terbayar. Kondisi tersebut diperparah dengan kerugian finansial akibat judi slot.
“Korban ini bekerja sebagai sopir di kantor perpajakan dan tidak memiliki keluhan sakit,” ujar Kiki menambahkan.
Kronologi Kejadian
Pihak kepolisian menerima laporan mengenai insiden tersebut pada Rabu (25/2) malam sekitar pukul 23.37 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara (TKP).
“Kami langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan menghubungi Unit Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan identifikasi,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan istri korban, peristiwa bermula saat mereka berdua berada di kontrakan setelah korban pulang kerja. Saat sang istri masuk ke kamar untuk beristirahat, korban masih terlihat berada di teras rumah.
Namun, saat istri korban terbangun dan hendak menuju kamar mandi, ia menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan sulit dibuka. Merasa curiga, ia kemudian meminta bantuan tetangga untuk mendobrak pintu tersebut. “Istri korban dan dua saksi mendobrak pintu dan melihat korban sudah meninggal dunia,” pungkas Kiki. (Ant/P-2)
Rama menuturkan penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan pengaduan Waduli Banyuwangi.
DIDUGA karena utang judi slot, pria bernama Charles Leo Putra (36) tewas setelah ditikam oleh kekasihnya sendiri, Fania Putri Milenia (25), di sebuah kos-kosan di Batam.
SEORANG pria berinisial THP, 27, ditemukan tewas tergantung di sebuah pangkalan gas di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.
POLRI mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai dari Rp70,1 Miliar bersama kendaraan dan barang-barang elektronik saat membongkar kasus judi online dengan situs Slot 82-78.
Perb ankan dinilai perlu untuk mengembalikan keuntungan yang didapat dari transaksi judi online (judol) ke negara
Keduanya diduga terseret arus ke bagian tengah waduk yang lebih dalam.
Prakiraan cuaca Jakarta Utara hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. BMKG rilis peringatan dini hujan petir dan angin kencang di Penjaringan hingga Kelapa Gading.
Seluruh program, mulai dari pola latihan hingga perencanaan nutrisi, dirancang secara spesifik berdasarkan kondisi anatomi dan target personal masing-masing individu.
Klinik gigi Smileworks di Kelapa Gading mengutamakan pemeriksaan komprehensif, edukasi pasien, dan teknologi kedokteran gigi berstandar internasional.
Polsek Kelapa Gading masih melakukan perburuan intensif terhadap pelaku R yang berperan sebagai joki sepeda motor saat kejadian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved