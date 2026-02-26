Polisi Dalami Motif Bunuh Diri Pria di Jakarta Utara, Diduga Terkait Pinjol

Ilustrasi .(MI)

POLSEK Kelapa Gading, Jakarta Utara, tengah mendalami motif di balik aksi nekat seorang pria beristri berinisial MAA, 29, yang ditemukan meninggal dunia diduga gantung diri. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Puskesmas, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AK Kiki Tanlim, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengevakuasi jasad korban untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

"Saat ini jasad korban sudah dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum et repertum (VeR) dalam melengkapi proses penyelidikan,” kata Kiki di Jakarta, Kamis (26/2).

Motif Ekonomi

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah saksi, termasuk istri korban, dugaan kuat motif tindakan mengakhiri hidup ini berkaitan dengan tekanan finansial.

Istri korban mengungkapkan bahwa suaminya kerap bercerita mengenai beban ekonomi. Korban diketahui memiliki tunggakan pinjaman online (pinjol) dalam jumlah besar yang tidak mampu terbayar. Kondisi tersebut diperparah dengan kerugian finansial akibat judi slot.

“Korban ini bekerja sebagai sopir di kantor perpajakan dan tidak memiliki keluhan sakit,” ujar Kiki menambahkan.

Kronologi Kejadian

Pihak kepolisian menerima laporan mengenai insiden tersebut pada Rabu (25/2) malam sekitar pukul 23.37 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan menghubungi Unit Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan identifikasi,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan istri korban, peristiwa bermula saat mereka berdua berada di kontrakan setelah korban pulang kerja. Saat sang istri masuk ke kamar untuk beristirahat, korban masih terlihat berada di teras rumah.

Namun, saat istri korban terbangun dan hendak menuju kamar mandi, ia menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan sulit dibuka. Merasa curiga, ia kemudian meminta bantuan tetangga untuk mendobrak pintu tersebut. “Istri korban dan dua saksi mendobrak pintu dan melihat korban sudah meninggal dunia,” pungkas Kiki. (Ant/P-2)