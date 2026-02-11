BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat di Jabodetabek 12-13 Februari, Waspada Cuaca Ekstrem

Ilustrasi(Dok Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan berintensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jabodetabek. Kondisi cuaca ekstrem ini diprediksi akan berlangsung selama dua hari, yakni 12-13 Februari 2026.

Berdasarkan analisis atmosfer terbaru, peningkatan curah hujan dipicu oleh aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer di sekitar wilayah Jawa bagian Barat. Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Daftar Wilayah Terdampak

BMKG mengategorikan sejumlah wilayah dalam status "Waspada" terhadap dampak hujan lebat yang dapat memicu banjir maupun tanah longsor, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Bogor.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Februari 2026: Siang Hujan

Wilayah Waspada Cuaca Ekstrem (12-13 Februari 2026): DKI Jakarta: Seluruh wilayah administratif (Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur).

Seluruh wilayah administratif (Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur). Jawa Barat: Bogor, Depok, Bekasi (Kota dan Kabupaten).

Bogor, Depok, Bekasi (Kota dan Kabupaten). Banten: Tangerang Raya (Kota, Kabupaten, dan Tangerang Selatan).

Potensi Dampak dan Imbauan

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi akibat tingginya curah hujan, antara lain:

Genangan air dan banjir di wilayah dataran rendah.

Potensi tanah longsor untuk wilayah lereng dan perbukitan di Bogor.

Pohon tumbang akibat angin kencang.

Jalanan licin dan berkurangnya jarak pandang bagi pengendara.

Pemerintah daerah melalui BPBD juga diminta untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa stasioner dan pintu air berfungsi optimal selama periode peringatan dini ini berlangsung.

Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui aplikasi InfoBMKG atau kanal media sosial resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak di lokasi masing-masing. (E-4)