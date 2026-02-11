BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat di Jabodetabek 12-13 Februari, Waspada Cuaca Ekstrem

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan berintensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jabodetabek. Kondisi cuaca ekstrem ini diprediksi akan berlangsung selama dua hari, yakni 12-13 Februari 2026.
Berdasarkan analisis atmosfer terbaru, peningkatan curah hujan dipicu oleh aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer di sekitar wilayah Jawa bagian Barat. Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
BMKG mengategorikan sejumlah wilayah dalam status "Waspada" terhadap dampak hujan lebat yang dapat memicu banjir maupun tanah longsor, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Bogor.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi akibat tingginya curah hujan, antara lain:
Pemerintah daerah melalui BPBD juga diminta untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa stasioner dan pintu air berfungsi optimal selama periode peringatan dini ini berlangsung.
Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui aplikasi InfoBMKG atau kanal media sosial resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak di lokasi masing-masing. (E-4)
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
PERUBAHAN cuaca yang terjadi cukup cepat di wilayah Batam membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di Jabodetabek hari ini. Cek jadwal dan wilayah terdampak di sini.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
