Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Februari 2026: Siang Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengalami perubahan cuaca dari berawan tebal di pagi hari menjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari.
Kondisi ini menuntut warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, terutama bagi para pengendara sepeda motor. Kelembapan udara yang tinggi juga membuat suasana terasa lebih gerah sebelum hujan turun.
Berdasarkan data terbaru BMKG, berikut adalah detail kondisi cuaca Jakarta hari ini:
|Wilayah
|Pagi
|Siang-Sore
|Malam
|Suhu (°C)
|Jakarta Barat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Pusat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|25 - 29
|Jakarta Selatan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Timur
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Utara
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|25 - 28
|Kep. Seribu
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|26 - 28
Mengapa hujan turun merata di siang hari? BMKG menjelaskan bahwa tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, mencapai kisaran 70 hingga 92 persen, memicu pertumbuhan awan konvektif yang signifikan di wilayah Jabodetabek. Dinamika atmosfer ini menyebabkan massa udara basah terkumpul, yang kemudian luruh menjadi hujan ringan saat memasuki tengah hari.
Kondisi di daerah penyangga juga patut diperhatikan. Wilayah Bogor diprakirakan akan mengalami hujan disertai petir pada siang hari. Hal ini biasanya berdampak pada peningkatan kewaspadaan di wilayah aliran sungai yang menuju ke Jakarta.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak.
