Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Februari 2026: Siang Hujan

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengalami perubahan cuaca dari berawan tebal di pagi hari menjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari.

Kondisi ini menuntut warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, terutama bagi para pengendara sepeda motor. Kelembapan udara yang tinggi juga membuat suasana terasa lebih gerah sebelum hujan turun.

Rincian Prakiraan Cuaca Jakarta Per Wilayah

Berdasarkan data terbaru BMKG, berikut adalah detail kondisi cuaca Jakarta hari ini:

Wilayah Pagi Siang-Sore Malam Suhu (°C) Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 - 29 Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Utara Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 - 28 Kep. Seribu Hujan Ringan Berawan Tebal Hujan Ringan 26 - 28

Analisis Dinamika Atmosfer

Mengapa hujan turun merata di siang hari? BMKG menjelaskan bahwa tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, mencapai kisaran 70 hingga 92 persen, memicu pertumbuhan awan konvektif yang signifikan di wilayah Jabodetabek. Dinamika atmosfer ini menyebabkan massa udara basah terkumpul, yang kemudian luruh menjadi hujan ringan saat memasuki tengah hari.

Kondisi di daerah penyangga juga patut diperhatikan. Wilayah Bogor diprakirakan akan mengalami hujan disertai petir pada siang hari. Hal ini biasanya berdampak pada peningkatan kewaspadaan di wilayah aliran sungai yang menuju ke Jakarta.

Tips Keselamatan Cuaca: Selalu bawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah.

Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat angin kencang bertiup.

Pantau kondisi lalu lintas karena hujan ringan sering kali memicu genangan di titik-titik rawan Jakarta.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak.