Pemkot Tangsel Waspadai Dampak Pencemaran Sungai Cisadane, Siaga Keracunan!

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) meningkatkan kewaspadaan setelah teridentifikasi potensi keracunan di Sungai Cisadane.(Antara)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) meningkatkan kewaspadaan setelah teridentifikasi potensi keracunan yang dapat melibatkan warga setempat. Hal ini menyusul dugaan pencemaran bahan kimia di Sungai Cisadane, yang diyakini mengalirkan zat berbahaya setelah kebakaran di gudang pestisida di Taman Tekno, Kecamatan Setu pada Senin (9/2).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan bahwa Pemkot telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi potensi keracunan, dengan menyiagakan beberapa puskesmas yang dapat merespons jika ada warga yang mengalami gejala keracunan.

“Kami sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan dan deteksi dini. Jika ada warga yang merasa mual, muntah, atau pusing setelah mengonsumsi ikan dari sungai ini, maka kami siap menangani,” katanya, dilansir dari Antara Selasa (10/2).

Langkah cepat Pemkot Tangsel mencakup pengawasan ketat terhadap sumber daya alam dan industri di kawasan tersebut, menyusul kejadian kebakaran di gudang pestisida yang diduga menyebabkan pencemaran sungai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, bersama aparat kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan TNI, telah melakukan investigasi bersama, termasuk uji laboratorium terhadap sampel air di lokasi.

Benyamin juga menegaskan pentingnya upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi ikan dari Sungai Cisadane.

“Kami sudah mengimbau agar masyarakat tidak mengonsumsi ikan dari sungai tersebut sampai hasil uji laboratorium keluar,” tambahnya. Pemkot Tangsel juga tengah mengintensifkan pemeriksaan terhadap sertifikat laik fungsi bagi gudang dan perkantoran yang berpotensi mengolah bahan kimia berbahaya, sebagai upaya pencegahan lebih lanjut.

Insiden kebakaran yang melanda gudang pestisida itu mengundang perhatian karena berpotensi mencemari lingkungan dan menambah risiko kesehatan bagi warga yang bergantung pada sungai sebagai sumber kehidupan. Pemkot Tangsel dan berbagai instansi terkait terus memantau situasi ini secara cermat demi mencegah dampak buruk yang lebih luas. (Ant/Z-10)