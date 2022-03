Wagub DKI: Perang Ukraina-Rusia Picu Kenaikan Harga Pangan 

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia memiliki andil dalam kenaikan harga pangan di Jakarta khususnya dan di Indonesia umumnya.

Pasalnya, Ukraina merupakan salah satu produsen gandum merupakan bahan pokok tepung terigu. "Sekarang Ukraina perang dengan Rusia. Kita itu mengimpor bahan gandum yang besar sekali dari Ukraina, kita juga akan berdampak," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Selain perang di Ukraina, lonjakan harga bahan pokok di Jakarta disebabkan beragam faktor, di antaranya kurangnya pasokan akibat terjadinya cuaca buruk.

"Ini memang (bahan pokok) ketersediaannya juga terbatas, ini juga (terjadi karena) banyak faktor apalagi nanti ada lagi faktor lain yang sekarang belum dirasakan," ujar Riza.

Untuk menekan harga pangan yang semakin meningkat, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan pengendalian harga.

"Di antaranya melalui operasi pasar dan ada insentif bagi pengusaha," kata Riza.

Dilansir dari info pangan Jakarta, komoditas pangan di Jakarta terus mengalami peningkatan, khususnya komoditas cabai.

Data per 4 Maret 2022, harga cabai rawit merah mencapai Rp 73.111 per kilogram, disusul cabai merah besar Rp50.345 per kilogram, cabai merah keriting Rp50.311 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp43.666 per kilogram. (Ssr/A-3)