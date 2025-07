Cita Rasa Blue Bites: Solusi Krisis Iklim dan Pangan

Blue Bites: A Culinary Dive into Climate-Friendly Food Solutions(MI/HO)

CLIMATEWORKS Centre bersama Climate Reality Indonesia dan IPB University menyelenggarakan side event bertajuk Blue Bites: A Culinary Dive into Climate-Friendly Food Solutions, sebagai bagian dari The 5th International Conference on Integrated Coastal Management and Marine Biotechnology di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.

Di tengah krisis iklim dan menurunnya keanekaragaman hayati, blue food hadir sebagai solusi rendah emisi, kaya nutrisi, dan menopang ekonomi masyarakat pesisir serta perairan darat.

Baca juga : Badan Pangan PBB Serukan Jaminan Keamanan untuk Operasi Bantuan Gaza

Acara dibuka oleh Program Impact Manager Oceans, Climateworks Centre Etwin Kuslati Sabarini, yang menyampaikan bahwa blue food bukan sekadar menu laut, tetapi wujud nyata aksi iklim yang berkeadilan.

“Setiap sajian hari ini adalah cerita—tentang rasa, tradisi, dan transformasi,” ujarnya.

Panel diskusi dipandu oleh Direktur Climate Reality Indonesia Amanda Katili Niode, menghadirkan: peneliti senior dari IPB University Tukul Rameyo Adi, yang membahas peran blue food dalam dekarbonisasi sistem pangan; Direktur Eksekutif NUSA Indonesian Gastronomy Foundation Meilati Batubara, yang menyoroti kontribusi blue food dalam warisan kuliner berkelanjutan; serta dosen hubungan internasional UGM Atin Prabandari, yang mengangkat peran perempuan dalam rantai pangan laut.

Baca juga : Keanekaragaman Pangan Pokok Lokal beserta Asal Daerahnya

Community Action Manager Climate Reality Indonesia Arifah Handayani,, menyatakan: “Kami mendukung penuh acara ini untuk memperkuat informasi ilmiah dengan bukti nyata: keragaman dan kelezatan blue food Indonesia yang patut dibanggakan.”

Sesi interaktif mempertemukan peneliti, aktivis, pembuat kebijakan, serta peserta internasional, membahas pentingnya menggali, mendokumentasikan, dan mempromosikan blue food Nusantara.

Puncak acara adalah demo meracik blue food oleh Chef Ragil Imam Wibowo salah satu chef terbaik Asia, bersama Chef Eko Purdjiono dari Ambarrukmo.

Blue Food Nusantara disuguhkan dalam bentuk modern yang menggugah selera, antara lain: belut balado (sawah – Sumatra Barat), oyster Noorhosori (pesisir – Papua), siput blencong (pesisir – Pulau Pari), wader bumbu pecel (sungai – Yogyakarta), tuna gohu (laut – Halmahera), kepiting soka kari andaliman (pesisir – Sumatra Utara), Rujak bulung boni dan minuman rumput laut (pesisir – Bali).

Blue Bites menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin yang menyatukan ilmu, rasa, dan aksi. (Z-1)