22/8/2025 09:42
Kenali Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari oleh Anak dengan ADHD
Ilustrasi.(freepik)

SALAH satu gangguan perkembangan yang kerap dialami anak-anak ialah ADHD. Kondisinya dapat dikenali dari tingkah laku anak yang hiperaktif, sulit fokus terhadap sesuatu, gelisah dan sering melakukan kecerobohan. Orangtua juga perlu mengenali jenis makanan yang disarankan untuk diberikan dan dibatasi untuk anak ADHD.

Ada beberapa jenis makanan yang disarankan untuk diberikan pada anak ADHD, yaitu:

1. Telur
Sebagai sumber protein, telur bisa meningkatkan konsentrasi anak ADHD dan membantu efektivitas kerja obat ADHD yang dikonsumsinya menjadi lebih baik.

2. Buah dan sayuran
Buah dan sayuran merupakan kelompok makanan yang baik untuk anak ADHD. Sebab, makanan ini kaya akan karbohirdat kompleks sehingga membuat anak tidur nyenyak.

Baca juga : Pentingnya Pemahaman Guru Mengenai ADHD di Lingkungan Sekolah

3. Susu
 Kandungan Kalsium dalam susu dapat menjadi asupan mineral  yang dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhan, termasuk anak dengan ADHD

4. Ikan
Ikan kaya akan asam lemak omega-3 yang penting bagi perkembangan otak anak. Kandungan ini juga mengurangi risiko perilaku hiperaktif dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi anak. Jenis ikan yang banyak mengandung asam lemak omega-3 ialah ikan kembung, sarden, dan salmon.

Makanan dan Minuman yang Harus Dibatasi Anak ADHD :

1. Permen
Terlalu banyak mengonsumsi makanan manis membuat anak dengan ADHD mengalami sugar rush. Dikhawatirkan, anak akan lebih sulit untuk mengontrol perilakunya.

Baca juga : Pentingnya Terapi pada Anak dengan ADHD agar tak Menjadi Korban Perundungan

2. Makanan atau minuman yang mengandung tambahan pemanis

Ada banyak makanan dengan tambahan pemanis  seperti minuman kaleng, minuman ringan dan sereal.

3. Makanan cepat saji

Makanan cepat saji selain tidak sehat, juga dipercaya bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku. Hal ini berkaitan dengan tingginya kandungan garam, gula, dan lemak di dalam makanan tersebut.

4. Kafein
Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein juga perlu dihindari oleh anak ADHD. (H-4)
 



Editor : Indriyani Astuti
