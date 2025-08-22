Kenali Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari oleh Anak dengan ADHD

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SALAH satu gangguan perkembangan yang kerap dialami anak-anak ialah ADHD. Kondisinya dapat dikenali dari tingkah laku anak yang hiperaktif, sulit fokus terhadap sesuatu, gelisah dan sering melakukan kecerobohan. Orangtua juga perlu mengenali jenis makanan yang disarankan untuk diberikan dan dibatasi untuk anak ADHD.
1. Telur
Sebagai sumber protein, telur bisa meningkatkan konsentrasi anak ADHD dan membantu efektivitas kerja obat ADHD yang dikonsumsinya menjadi lebih baik.
2. Buah dan sayuran
Buah dan sayuran merupakan kelompok makanan yang baik untuk anak ADHD. Sebab, makanan ini kaya akan karbohirdat kompleks sehingga membuat anak tidur nyenyak.
3. Susu
Kandungan Kalsium dalam susu dapat menjadi asupan mineral yang dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhan, termasuk anak dengan ADHD.
4. Ikan
Ikan kaya akan asam lemak omega-3 yang penting bagi perkembangan otak anak. Kandungan ini juga mengurangi risiko perilaku hiperaktif dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi anak. Jenis ikan yang banyak mengandung asam lemak omega-3 ialah ikan kembung, sarden, dan salmon.
1. Permen
Terlalu banyak mengonsumsi makanan manis membuat anak dengan ADHD mengalami sugar rush. Dikhawatirkan, anak akan lebih sulit untuk mengontrol perilakunya.
2. Makanan atau minuman yang mengandung tambahan pemanis
Ada banyak makanan dengan tambahan pemanis seperti minuman kaleng, minuman ringan dan sereal.
3. Makanan cepat saji
Makanan cepat saji selain tidak sehat, juga dipercaya bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku. Hal ini berkaitan dengan tingginya kandungan garam, gula, dan lemak di dalam makanan tersebut.
4. Kafein
Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein juga perlu dihindari oleh anak ADHD. (H-4)
Kegiatan ini dihadiri oleh 40 guru dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan guru dalam mendeteksi dini gejala ADHD pada peserta didik.
ANAK dengan kondisi ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) akan memiliki beberapa masalah dalam perilaku sehari-hari yang berisiko membuat mereka jadi korban perundungan.
Selama 40 tahun dapat menjaga bisnis kuliner dan berkembang hingga merambah seluruh wilayah Indonesia, bukan hal mudah, HokBen, selalu menjaga kualitas.
Mitos seputar pemberian MPASI itu mulai dari pemberian madu untuk anak yang baru lahir, hingga larangan pemberian MPASI bertekstur hingga anak tumbuh gigi.
pentingnya memanfaatkan kekayaan warisan budaya Indonesia sebagai sumber inspirasi lahirnya produk-produk kekayaan intelektual (KI) yang bernilai ekonomi tinggi.
Ada makanan yang dapat menurunkan daya ingat. Dikutip dari WebMD, berikut sejumlah makanan yang dapat mengganggu memori otak :
Otak adalah organ yang menggunakan sekitar 20% kalori tubuh, sehingga membutuhkan banyak bahan bakar yang baik untuk bisa bertahan sepanjang hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved