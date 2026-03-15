Resep Brongkos Yogyakarta Creamy Tanpa Santan, Menu Lebaran Autentik yang Sehat

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERAYAAN Idul Fitri di Indonesia selalu identik dengan meja makan yang dipenuhi opor ayam, rendang, atau sambal goreng ati. Namun, di balik dominasi menu bersantan tersebut, terdapat permata kuliner tradisional yang memiliki sejarah panjang sejak era Kerajaan Mataram Islam: Brongkos Yogyakarta.
Dahulu, brongkos merupakan hidangan istimewa di lingkungan Keraton yang disajikan khusus untuk para bangsawan dan tamu penting kerajaan. Makanan ini dikenal sebagai salah satu menu favorit Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ciri khasnya terletak pada kuah pekat berwarna cokelat kehitaman yang berasal dari kluwek, menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, dan rempah Jawa yang mendalam.
Secara tradisional, brongkos berisi potongan daging sapi, kacang tolo, tahu, dan telur rebus yang dimasak perlahan hingga bumbu meresap sempurna. Meski sarat sejarah, popularitas brongkos mulai meredup di mata generasi muda. Padahal, hidangan ini menawarkan alternatif autentik yang mampu memberikan pengalaman rasa berbeda saat berkumpul bersama keluarga.
Melihat potensi tersebut, PT Etika Beverages Indonesia melalui jenama Dairy Champ berupaya mengangkat kembali hidangan ini sebagai inspirasi menu Lebaran dengan sentuhan inovasi modern.
“Lebaran adalah momen istimewa bagi keluarga Indonesia untuk berkumpul sambil menikmati hidangan terbaik. Melalui resep Brongkos Yogyakarta ini, kami ingin mengajak masyarakat menghadirkan variasi menu Lebaran yang berbeda namun tetap autentik dan kaya cita rasa Nusantara,” ujar Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi.
Perbedaan mencolok dalam versi modern ini adalah penggantian santan dengan susu evaporasi. Penggunaan susu evaporasi Dairy Champ bertujuan menghasilkan tekstur kuah yang lebih creamy dan gurih, sekaligus menjadi pilihan yang lebih ringan karena mengandung 0% kolesterol.
Inovasi ini juga didukung content creator kuliner, Nurul Insiyah, yang dikenal melalui akun Instagram @dapur.bu.aya. Menurutnya, brongkos dengan susu evaporasi memberikan sensasi nostalgia namun dengan tekstur yang lebih bersahabat di lidah.
“Saya memilih brongkos karena cita rasanya sangat khas, perpaduan gurih, manis, dan rempah yang kaya dari kluwek. Dalam resep ini saya juga menggunakan susu evaporasi sebagai pengganti santan karena tetap memberikan tekstur kuah yang creamy dan gurih, namun tidak terlalu kental sehingga cocok dipadukan dengan ketupat Lebaran. Inovasi ini menghadirkan sajian ketupat brongkos yang tetap kaya rasa, tetapi terasa lebih ringan,” jelas Nurul.
Perpaduan antara sejarah panjang kuliner Jawa dan teknik memasak modern ini diharapkan dapat menjadikan Brongkos Yogyakarta kembali primadona di meja makan keluarga saat hari kemenangan tiba.
Dengan kuah yang kaya rempah, tekstur yang kental dan creamy, serta rasa yang semakin nikmat saat disantap bersama ketupat, brongkos dapat menjadi pilihan menu Lebaran yang berbeda namun tetap dekat dengan cita rasa Nusantara. (Z-2)
HOTEL Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris semakin menancapkan pengaruhnya di dunia hospitality. Lewat tangan dingin, Djoni Tatinggulu selaku General Manager, Kimaya Yogyakarta
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Munawir untuk memperkuat spiritual kader selama Ramadan.
STOK sejumlah bahan pangan utama di Kota Yogyakarta tercatat surplus menjelang Lebaran 2026. Pasokan beras mencapai sekitar 2.770 ton per minggu.
BERDASARKAN hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah kedatangan pemudik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 8,2 juta orang.
Para peserta tidak hanya berdiam diri di dalam ruangan kelas, melainkan terjun langsung melakukan produksi konten di berbagai situs ikonik dan heritage di Yogyakarta.
