Resep Brongkos Yogyakarta Creamy Tanpa Santan, Menu Lebaran Autentik yang Sehat

Bosan dengan opor? Coba resep Brongkos Yogyakarta legendaris favorit Sultan. Inovasi susu evaporasi bikin kuah lebih gurih, creamy, dan 0% kolesterol!(MI/HO)

PERAYAAN Idul Fitri di Indonesia selalu identik dengan meja makan yang dipenuhi opor ayam, rendang, atau sambal goreng ati. Namun, di balik dominasi menu bersantan tersebut, terdapat permata kuliner tradisional yang memiliki sejarah panjang sejak era Kerajaan Mataram Islam: Brongkos Yogyakarta.

Dahulu, brongkos merupakan hidangan istimewa di lingkungan Keraton yang disajikan khusus untuk para bangsawan dan tamu penting kerajaan. Makanan ini dikenal sebagai salah satu menu favorit Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ciri khasnya terletak pada kuah pekat berwarna cokelat kehitaman yang berasal dari kluwek, menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, dan rempah Jawa yang mendalam.

Secara tradisional, brongkos berisi potongan daging sapi, kacang tolo, tahu, dan telur rebus yang dimasak perlahan hingga bumbu meresap sempurna. Meski sarat sejarah, popularitas brongkos mulai meredup di mata generasi muda. Padahal, hidangan ini menawarkan alternatif autentik yang mampu memberikan pengalaman rasa berbeda saat berkumpul bersama keluarga.

Melihat potensi tersebut, PT Etika Beverages Indonesia melalui jenama Dairy Champ berupaya mengangkat kembali hidangan ini sebagai inspirasi menu Lebaran dengan sentuhan inovasi modern.

“Lebaran adalah momen istimewa bagi keluarga Indonesia untuk berkumpul sambil menikmati hidangan terbaik. Melalui resep Brongkos Yogyakarta ini, kami ingin mengajak masyarakat menghadirkan variasi menu Lebaran yang berbeda namun tetap autentik dan kaya cita rasa Nusantara,” ujar Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi.

Perbedaan mencolok dalam versi modern ini adalah penggantian santan dengan susu evaporasi. Penggunaan susu evaporasi Dairy Champ bertujuan menghasilkan tekstur kuah yang lebih creamy dan gurih, sekaligus menjadi pilihan yang lebih ringan karena mengandung 0% kolesterol.

Inovasi ini juga didukung content creator kuliner, Nurul Insiyah, yang dikenal melalui akun Instagram @dapur.bu.aya. Menurutnya, brongkos dengan susu evaporasi memberikan sensasi nostalgia namun dengan tekstur yang lebih bersahabat di lidah.

“Saya memilih brongkos karena cita rasanya sangat khas, perpaduan gurih, manis, dan rempah yang kaya dari kluwek. Dalam resep ini saya juga menggunakan susu evaporasi sebagai pengganti santan karena tetap memberikan tekstur kuah yang creamy dan gurih, namun tidak terlalu kental sehingga cocok dipadukan dengan ketupat Lebaran. Inovasi ini menghadirkan sajian ketupat brongkos yang tetap kaya rasa, tetapi terasa lebih ringan,” jelas Nurul.

Perpaduan antara sejarah panjang kuliner Jawa dan teknik memasak modern ini diharapkan dapat menjadikan Brongkos Yogyakarta kembali primadona di meja makan keluarga saat hari kemenangan tiba.

Resep Brongkos Creamy

Bahan Utama:



500 gr daging sapi (sandung lamur / brisket)

2 butir telur rebus

100 gr tahu goreng (opsional)

1,5 liter air

200 ml susu Evaporasi

3 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

2 cm lengkuas, geprek

Minyak secukupnya

Bumbu Halus:

6 bawang merah

4 bawang putih

3 butir kemiri sangrai

2-3 buah kluwek (ambil isinya)

1 sdt ketumbar sangrai

½ sdt jintan

½ sdt lada

¼ sdt pala bubuk

Garam & gula jawa secukupnya

Cara membuat

Rebus daging sapi dengan metode 5:30:7 (Rebus daging dalam air mendidih selama 5 menit dengan api besar. Matikan api, tutup rapat panci, lalu diamkan selama 30 menit tanpa dibuka. Panas yang tersisa akan melanjutkan proses memasak daging. Nyalakan kembali api dan rebus lagi selama 7 menit.) Jika muncul buih saat merebus, buang agar kuah tetap jernih. Saring kaldu rebusan dan sisihkan sebagai kuah. Jika sudah empuk, angkat dan potong-potong daging dengan ukuran 3-4cm, sisihkan. Seduh kluwek dengan air panas, cium aroma, larutkan kluwek dengan air, dan saring. Panaskan minyak, tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum, lalu masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Tumis sampai bumbu benar-benar matang dan minyak mulai terlihat terpisah. Masukkan daging yang sudah direbus, tahu, dan telur ke dalam tumisan bumbu. Tuang kembali kaldu rebusan daging. Masak dengan api kecil ±20 menit agar bumbu meresap ke daging. Setelah kuah mendidih dan bumbu meresap, kecilkan api. Tuang Susu Evaporasi Dairy Champ, aduk perlahan hingga tercampur rata. Koreksi rasa, tambahkan garam atau gula jawa bila perlu. Masak 5 menit lagi agar semua rasa menyatu. Sajikan brongkos dalam mangkuk, dengan ketupat.

Dengan kuah yang kaya rempah, tekstur yang kental dan creamy, serta rasa yang semakin nikmat saat disantap bersama ketupat, brongkos dapat menjadi pilihan menu Lebaran yang berbeda namun tetap dekat dengan cita rasa Nusantara. (Z-2)