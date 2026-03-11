Silaturahmi ke Ponpes Al Munawir, PSI Ambil Jeda dari Politik dan Perkuat Spiritual

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KETUA Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, dan jajaran DPW PSI Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).
Dalam kunjungan tersebut, mereka diterima oleh pengasuh pondok pesantren KH Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir, mendapatkan sambutan hangat serta masukan mengenai akidah rohani dan doa.
Ahmad Ali mengatakan pertemuan dengan para kiai, ulama, dan tokoh agama menjadi momentum penting untuk memperkuat spiritual para kader PSI selama bulan suci Ramadan. Menurutnya, selama Ramadan para kader diminta sejenak mengambil jarak dari aktivitas politik dan lebih fokus pada penguatan keimanan.
"Kaalau istilahnya baterai itu ngecharge. Jadi sebelas bulan kita melaksanakan politik bahkan satu bulan penuh ini kami menghentikan semua kegiatan kegiatan politik. Kami lebih banyak bersilahturahmi, mengisi batin, banyak ibadah,” ungkap Ahmad Ali.
Ahmad Ali menambahkan, pertemuan dengan para kiai dan tokoh agama di pondok pesantren bertujuan agar kader PSI menjaga hubungan baik dengan kalangan ulama sekaligus mempererat tali silaturahmi.
"Insya Allah dari pertemuan-pertemuan ini akan menguatkan spiritual untuk nanti melaksanakan kinerja politik, yang lebih sehat dan lebih baik, untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (I-1)
STOK sejumlah bahan pangan utama di Kota Yogyakarta tercatat surplus menjelang Lebaran 2026. Pasokan beras mencapai sekitar 2.770 ton per minggu.
BERDASARKAN hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah kedatangan pemudik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 8,2 juta orang.
Para peserta tidak hanya berdiam diri di dalam ruangan kelas, melainkan terjun langsung melakukan produksi konten di berbagai situs ikonik dan heritage di Yogyakarta.
MORAZEN Yogyakarta mengimplementasikan program MORA Impact melalui pengembangan MORA Learning Corner dan MORA Edu Care di SD Negeri Temon, Kecamatan Temon, Kulon Progo.
CURAH hujan tinggi yang turun beberapa hari ini mengakibatkan tanah ambles dan musala roboh.
