Curah Hujan Tinggi Akibatkan Tanah Ambles dan Musala Rusak

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
CURAH hujan tinggi yang turun beberapa hari ini mengakibatkan tanah ambles dan musala roboh.
Tanah ambles di Kota Yogyakarta terjadi permukiman warga, Kampung Ketanggungan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta pada Minggu (1/3) sekitar pukul 5 pagi. Ukuran tanah ambles tersebut sekitar 3x2 meter.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat menjelaskan, dugaan sementara, amblesnya tanah dipicu oleh intensitas hujan deras yang lebat.
"Dampaknya satu bangunan dapur terdampak cukup serius karena posisi tanah di bawahnya ambles," ungkap dia.
Sebelumya, Selasa (24/2) malam, di Kabupaten Bantul, Musala Adzikri di Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, rusak. Bangunan musala tersebut di tebing Sungai Oya
Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amruddin mengatakan, musala rusak akibat terkikisnya tebing sungai akibat hujan deras dan aliran sungai yang deras. Akibatnya, musala ikut roboh karena tanah di bawahnya terkikir.
"Tidak ada korban jiwa," ungkap dia. (AT/E-4)
Para peserta tidak hanya berdiam diri di dalam ruangan kelas, melainkan terjun langsung melakukan produksi konten di berbagai situs ikonik dan heritage di Yogyakarta.
MORAZEN Yogyakarta mengimplementasikan program MORA Impact melalui pengembangan MORA Learning Corner dan MORA Edu Care di SD Negeri Temon, Kecamatan Temon, Kulon Progo.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi laporan protes dari orangtua siswa mengeluhkan menu MBG berupa roti selama Ramadan
PENCIPTA lagu Darah Juang, Johnsony Maharsak Lumban Tobing atau John Tobing meninggal dunia. Kabar duka itu dibenarkan oleh aktivis Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba
Masyarakat yang berpartisipasi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp5.500 untuk setiap satu liter minyak jelantah yang disetorkan.
