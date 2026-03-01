Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Curah Hujan Tinggi Akibatkan Tanah Ambles dan Musala Rusak

Ardi Teresti
01/3/2026 20:48
Curah Hujan Tinggi Akibatkan Tanah Ambles dan Musala Rusak
Ilustrasi(Antara)

CURAH hujan tinggi yang turun beberapa hari ini mengakibatkan tanah ambles dan musala roboh.

Tanah ambles di Kota Yogyakarta terjadi permukiman warga, Kampung Ketanggungan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta pada Minggu (1/3) sekitar pukul 5 pagi. Ukuran tanah ambles tersebut sekitar 3x2 meter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat menjelaskan, dugaan sementara, amblesnya tanah dipicu oleh intensitas hujan deras yang lebat.

Baca juga : Sri Sultan Minta Menu MBG tak Asal Jadi

"Dampaknya satu bangunan dapur terdampak cukup serius karena posisi tanah di bawahnya ambles," ungkap dia.

Sebelumya, Selasa (24/2) malam, di Kabupaten Bantul, Musala Adzikri di Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, rusak. Bangunan musala tersebut di tebing Sungai Oya 

Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amruddin mengatakan, musala rusak akibat terkikisnya tebing sungai akibat hujan deras dan aliran sungai yang deras. Akibatnya, musala ikut roboh karena tanah di bawahnya terkikir.

"Tidak ada korban jiwa," ungkap dia. (AT/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved