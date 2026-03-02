MORAZEN Yogyakarta Hadirkan Sudut Baca di SD Negeri Temon Kulon Progo

MORA Learning Corner dan MORA Edu Care di SD Negeri Temon, Kecamatan Temon, Kulon Progo.(Dok. Morazen Yogyakarta)

DALAM semangat berbagi dan menebarkan manfaat di bulan suci Ramadan 2026, MORAZEN Yogyakarta mengimplementasikan program MORA Impact melalui pengembangan MORA Learning Corner dan MORA Edu Care di SD Negeri Temon, Kecamatan Temon, Kulon Progo.

Program itu merupakan respons atas keterbatasan fasilitas literasi dan koleksi buku di sejumlah sekolah dasar wilayah Temon, Kulon Progo yang berdampak pada terbatasnya kesempatan siswa dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini.

MORAZEN Yogyakarta memulai implementasi program melalui peningkatan fasilitas perpustakaan dengan pengecatan dinding serta penataan visual ruang yang lebih nyaman dan ramah anak. Selain itu, pendistribusian sebanyak 90 buku literasi dan edukasi usia sekolah dasar yang terdiri dari buku fiksi dan nonfiksi yang mendukung penguatan pemahaman membaca serta pengembangan wawasan siswa. Koleksi tersebut diintegrasikan dalam aktivitas literasi harian di Perpustakaan Cakap Karya guna memastikan manfaat jangka panjang.

"Terima kasih MORAZEN Yogyakarta telah memberikan bantuan Sudut Baca kepada sekolah kami. Semoga dengan adanya Sudut Baca ini, siswa-siswi kami semakin meningkat dalam kegiatan literasinya di Perpustakaan Cakap Karya. Kami berharap anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi dan terus memberikan karya. Kami doakan kepada tim MORAZEN, semoga amal baik ini dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan yang luar biasa," ujar Plt. Kepala Sekolah SD Negeri Temon, Ibu Titi Agustinah, dalam keterangannya, Senin, (2/3).

General Manager MORAZEN Yogyakarta, David Priambowo, mengatakan, melalui program tersebut MORAZEN Yogyakarta menegaskan komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial berkelanjutan serta mendukung tercapainya SDG 4: Quality Education, sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan generasi masa depan.

"Sudut baca ini bukan pertama kali kami hadirkan. Program serupa telah diterapkan di beberapa sekolah di wilayah Kulon Progo, termasuk SDN Temon ini. Kami akan terus mengunjungi dan melakukan pengecekan secara berkala terkait implementasinya. Ini merupakan bagian dari visi manajemen kami untuk membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Alhamdulillah, inisiatif ini diterima dengan baik oleh SDN Temon. Sekali lagi terima kasih, semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik semua," ujar David.

