Hotel Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Melayani dengan Hati

General Manager Kimaya Yogyakarta Djoni Tatinggulu(Dok. Istimewa)

HOTEL Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris semakin menancapkan pengaruhnya di dunia hospitality di Yogyakarta. Lewat tangan dingin, Djoni Tatinggulu selaku General Manager, Kimaya Yogyakarta terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pilihan utama tempat menginap di Yogja.

Di dunia perhotelan, Djoni memiliki pengalaman mulai dari mengelola hotel keluarga hingga hotel berjejaring internasional.

"Saya sudah berkecimpung di dunia hospitality kurang lebih 35 tahun, dari tahun 1991," ungkap dia yang mulai memimpin Kimaya Yogyakarta sejak Februari 2025 ini.

Selama setahun ini, ia melakukan berbagai penyempurnaan dan inovasi untuk menjadikan Kimaya Yogyakarta menjadi pilihan utama di Yogja.

"Kami memiliki keuntungan karena Kimaya Yogyakarta sangat bagus, posisinya sangat strategis. Kita mau ke Malioboro dekat, mau ke tempat wisata tidak terlalu jauh," terang dia.



Di sisi lain, bangunan Hotel Kimaya yang ikonik menjadi daya tarik bagi wisatawan dari mancanegara.

"Kita juga punya banyak tamu yang dari Eropa. Mereka biasanya suka hotel-hotel seperti ini," ungkap dia.

Ia menjelaskan, salah satu misi utamanya ialah menjadikan Kimaya Yogyakara menjadi salah satu tujuan utama menginap di Jogja. Untuk itu, ia dan tim berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu.

"Yang saya tanamkan di hotel kami adalah, kita memberikan servis itu bukan cuma servis yang biasa, tapi servis benar-benar pelayanan yang dari hati, yang tulus," ungkap dia.

Dengan pelayanan yang terbaik, menurutnya para tamu bisa merasakan, mereka seperti tinggal di rumah sendiri.

Menurutnya pencapaian dalam satu organisasi bukan karena satu orang, melainkan tim yang solid.

"Semakin solid tim kita, semakin kita berhasil," ujar dia.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan menghargai siapapun. Selain itu, pengalamannya mengelola hotel di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bali membuatnya mudah lebih mudah beradaptasi ketika bertugas di Yogja. Menurut dia, Yogja punya keunikan yang luar biasa, terutama dalam hal pelayanan.

"Dasarnya sudah sudah sopan santuni, sudah bagus. Itu sangat mendukung untuk kemajuan Hotel Kimaya ini, dan tentunya pada umumnya yang perwisata," imbuh dia.

Ia nenargetkan, tahun ini Kimaya Yogyakarta bisa menjadi salah satu tujuan utama bagi para tamu yang datang ke Yogyakarta. Setiap umpan balik dari tamu akan ditampung dianalisis. Setiap masukan, kata dia, layaknya sebuah vitamin agar Kimaya Yogyakarta lebih maju lagi. (H-4)