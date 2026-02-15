Buka Outlet Baru, Kuliner Yogyakarta Diminati Konsumen di Gading Serpong

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GUDEG Mercon Bu Prih yang dikenal dengan cita rasa autentik pedas mercon (petasan) serta manis, kini membuka outlet cabang ke 5 di Hompton Suare- Gournet market Unit MP09 dan Unit 11, Gading Serpong Boulevard Tangerang.

Gudeg Mercon Bu Prih sendiri merupakan brand kuliner asli Ypgyakarta yang mengusung konsep heritage dengan sajian khas Yogyakarta dan ragam kuliner Jawa lainnya, khususnya menu dari Jawa Tengah

Dengan dibukanya outlet di Tangerang tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan pengalaman kuliner khas Jogjakarta dan Jawa Tengah dalam konsep yang lebih modern tanpa mengurangi ke-otentikannya serta menjadikan store ini sebagai destinasi kuliner bernuansa budaya di kawasan Gading Serpong, Tangerang.

“Ini merupakan outlet kami yang ke-5 dengan mengusung konsep heritage atau warisan budaya kuliner khas Yogyakarta. Dam alhamdulillah Gudeg mercon kami sudah dikenal disemua kalangan segmentasi pasar, termasuk Jakarta, Tangerang dan sekitarnya,” ujar Bu Prih saat ditemui disela-sela Launching outlet di Serpong, Jumat (13/2) pagi.

Menurut bu Pri, keunikan dari gudeg mercon dibandingkan dengan beberapa jenis gudeg lainnya terletak pada oseng merconnya, dan ini berbeda dengan gudeg Jogja pada umumnya. “Ciri khas kami adalah pada tempe kikil mercon dengan rasa yang sangat pedas sekali. “Namun bagi pelanggan yang tidak menyukai pedas, bisa request untuk tidak dibuatkan pedas. Tetapi kebanyakan pelanggan menyukai rasa mercon yang memang benar-benar memiliki sensasi meledak pedasnya. Bahkan ada juga yang ingin menaikkan level pedasnya, sehingga kami tambahkan dengan sambal bawang, yang tentu saja akan semakin pedas,” imbuhnya.

Maraknya makanan junk food atau cepat saji di mall-mall besar, bagi bu Pri tidaklah menjadi saingan yang berat. Bahkan para pelanggan gudeg Bu Pri yang sebelumnya datang ke PIK 2, mall SCBD maupun Mall Kelapa Gading bisa menikmati dan memilih menu-menu lain khas Jawa Tengah dan Jogjakarta. “Tidak hanya gudeg mercon saja, tetapi kami memiliki beberapa menu andalah khas Jawa lainnya seperti mangut lele, bakmi Jawa pecel, tengkleng gajah serta sate klatak yang sudah menjadi best seller di Gudeg Mercon bu Pri ini. Bahkan selain bisa makan ditempat kami juga melayani pembelian lewat whatshap maupun gojek,” lanjutnya.

Kedepan, Gudeg mercon bu Pri akan membuka beberapa cabang di berbagai kota di sekitar Jabodetabek dan sekitarnya. “Kita masih melakukan ekspansi ke beberapa daerah dan saat ini kami mencari Lokasi-lokasi strategis, agar gudeg mercon bu Pri ini semakin dikenal di berbagai daerah khususnya Jakarta dan sekitarnya,” pungkasnya.

Gudeg mercon bu Pri sendiri berdiri sejak tahun 2016 di Yogyakarta tepatnya di jalan Babadan Bantul, jalan Magelang serta dekat kebun Binatang Gembiraloka. (H-2)