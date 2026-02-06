Arabian Night Fest, Pengalaman Buka Puasa Bernuansa Timur Tengah di favehotel Bandung

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENYAMBUT bulan suci Ramadhan, favehotel Hyper Square Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa lewat tema “Arabian Night Fest”, dengan sajian kuliner yang terinspirasi dari kekayaan rasa khas Timur Tengah yang eksotis dan sarat kehangatan kebersamaan.
Melalui konsep all you can eat, para tamu dapat menikmati beragam hidangan khas Arabian seperti nasi kebuli, Buntut Bakar, aneka grilled menu, shawarma, hingga sajian takjil dan dessert manis yang menggugah selera. Tak hanya itu, hidangan nusantara favorit dan live cooking juga turut melengkapi pengalaman berbuka puasa yang berkesan.
Nuansa dekorasi khas Arabian Night dengan sentuhan lampu-lampu hangat dan ornamen Timur Tengah akan membawa tamu merasakan suasana berbuka yang berbeda, nyaman, dan penuh keakraban bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.
Paket Arabian Night Fest ini ditawarkan dengan harga Rp 188.000 nett/pax, menjadikannya pilihan tepat untuk menikmati momen berbuka puasa dengan sajian berkualitas dan suasana yang istimewa.
“Melalui Arabian Night Fest, favehotel ingin menghadirkan pengalaman Ramadhan yang tidak hanya lezat dari sisi kuliner, tetapi juga berkesan dari segi suasana dan kebersamaan,” ujar perwakilan manajemen favehotel.
Jadikan momen Ramadhan tahun ini lebih bermakna bersama Arabian Night Fest di favehotel Hyper Square Bandung. (RO/Z-2)
favehotel Hyper Square Bandung menawarkan pengalaman menginap nyaman saat Lebaran dengan fasilitas modern, lokasi strategis, dan sajian kuliner di Lime Coffee Shop.
Meski antrean terlihat panjang, suasana terlihat tertib. Warga datang sesuai jadwal yang sudah mereka “rebutkan” sebelumnya melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia (BI).
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Program Bazar Murah dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 6 Maret 2026 dan menyasar 15 kecamatan di Kota Bandung.
Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah sekaligus mendorong replikasi pengelolaan berbasis komunitas di tingkat RW.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Lorin Solo Hotel menghadirkan konsep iftar Silk Road dengan perpaduan menu Tiongkok dan Timur Tengah, sementara Syariah Hotel Solo menawarkan kuliner Nusantara tematik setiap hari.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved