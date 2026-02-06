Arabian Night Fest, Pengalaman Buka Puasa Bernuansa Timur Tengah di favehotel Bandung

favehotel Hyper Square Bandung menghadirkan Arabian Night Fest selama Ramadhan dengan konsep all you can eat, sajian khas Timur Tengah, live cooking, dan suasana berbuka yang hangat dan eksotis.(favehotel Hyper Square Bandung)

MENYAMBUT bulan suci Ramadhan, favehotel Hyper Square Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa lewat tema “Arabian Night Fest”, dengan sajian kuliner yang terinspirasi dari kekayaan rasa khas Timur Tengah yang eksotis dan sarat kehangatan kebersamaan.

Melalui konsep all you can eat, para tamu dapat menikmati beragam hidangan khas Arabian seperti nasi kebuli, Buntut Bakar, aneka grilled menu, shawarma, hingga sajian takjil dan dessert manis yang menggugah selera. Tak hanya itu, hidangan nusantara favorit dan live cooking juga turut melengkapi pengalaman berbuka puasa yang berkesan.

Nuansa dekorasi khas Arabian Night dengan sentuhan lampu-lampu hangat dan ornamen Timur Tengah akan membawa tamu merasakan suasana berbuka yang berbeda, nyaman, dan penuh keakraban bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Paket Arabian Night Fest ini ditawarkan dengan harga Rp 188.000 nett/pax, menjadikannya pilihan tepat untuk menikmati momen berbuka puasa dengan sajian berkualitas dan suasana yang istimewa.

“Melalui Arabian Night Fest, favehotel ingin menghadirkan pengalaman Ramadhan yang tidak hanya lezat dari sisi kuliner, tetapi juga berkesan dari segi suasana dan kebersamaan,” ujar perwakilan manajemen favehotel.

Jadikan momen Ramadhan tahun ini lebih bermakna bersama Arabian Night Fest di favehotel Hyper Square Bandung. (RO/Z-2)