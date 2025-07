Demo Sopir Truk tak Urungkan Niat Polda Jawa Barat Operasi ODOL

Demo sopir truk di Solo, Jawa Tengah.(MI/Widjajadi )

MESKI protes terus merebak, Polda Jawa Barat tetap akan menggelar operasi penertiban bagi kendaraan over dimension over loading (ODOL). Tujuannya untuk menciptakan lalu lintas yang aman.



Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rochmawan kendaraan ODOL telah menyebabkan kecelakaan di sejumlah lokasi. Di antaranya dua kali kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi, bogor.



"ODOL bukan hal sepele. ODOl jika dibiarkan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan nasional," ujarnya akhir pekan, di Bandung.



Karena itu operasi penertiban dilakukan Polda Jabar. Hasilnya sepanjang Juni 2025, tercatat ada 1.408 kendaraan dengan pelanggaran over dimension dan 6.759 kendaraan over loading. Kendaraan itu ditindak. Dari jumlah tersebut, 4.000 unit merupakan milik pribadi dan sekitar 3.900 milik perusahaan.



"Angka ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan pengemudi akan pentingnya keselamatan. Sepanjang tahun ini Polda Jabar menempati peringkat dua nasional dalam sosialisasi penindakan ODOL, di bawah Polda Jawa Timur," papar Hendra. (SG/E-4)