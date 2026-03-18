Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Haufan Hasyim Salengke
18/3/2026 11:24
Intelijen AS Sebut Stok Uranium Iran Capai Rekor Tertinggi
Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard.(AA)

DIREKTUR Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, memberikan peringatan terkait aktivitas nuklir Iran yang dinilai mencapai titik paling mengkhawatirkan. Dalam dengar pendapat di Komite Intelijen DPR AS pada Selasa (17/3) waktu setempat, Gabbard mengungkapkan bahwa persediaan uranium yang diperkaya milik Teheran kini berada pada level tertinggi.

"Stok uranium Iran yang diperkaya saat ini berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebuah negara yang tidak memiliki senjata nuklir," tegas Gabbard di hadapan para anggota dewan.

Selain pengayaan uranium, Gabbard menyoroti ambisi Teheran untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Ia menyebut Iran terus mengembangkan dan memelihara armada rudal balistik, rudal jelajah, hingga pesawat nirawak (UAV). Teknologi persenjataan ini diklaim mampu menjangkau target-target militer AS serta negara-negara sekutu di kawasan tersebut.

Laporan intelijen ini juga memprediksi bahwa Iran akan terus meningkatkan tekanan untuk mendesak penarikan mundur militer AS dari Timur Tengah. Strategi ini dijalankan dengan cara mempersenjatai dan mendanai jaringan kelompok militan serta aktor teroris yang memiliki kesamaan ideologi dengan Teheran untuk melawan Israel. (Anadolu/B-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Haufan Salengke
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved