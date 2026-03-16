Dilema Prancis terkait Selat Hormuz dan Desakan Donald Trump

Kapal yang dihancurkan Iran di Selat Hormuz.(Al Jazeera)

PEMERINTAH Prancis tengah mengupayakan pembentukan misi gabungan internasional untuk menjamin jalur aman bagi kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, Iran. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas blokade de facto yang melumpuhkan urat nadi perdagangan energi dunia tersebut.

Laporan Financial Times pada Minggu (15/3/2026) menyebutkan bahwa para diplomat Prancis sedang bekerja intensif dengan sejumlah mitra strategis. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan diplomatik dari Amerika Serikat yang menginginkan kehadiran militer internasional di kawasan Teluk.

Inisiatif Menlu Prancis di Uni Eropa

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dijadwalkan membawa inisiatif jalur aman ini ke meja perundingan Uni Eropa pada Senin (16/3). Fokus utama pertemuan tersebut adalah merancang mekanisme pengawalan atau pengawasan maritim yang mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal komersial.

"Kami bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk memastikan jalur aman bagi kapal tanker melintasi Selat Hormuz," ujar seorang diplomat Prancis yang enggan disebutkan namanya.

Tekanan dari Washington dan Dilema Militer

Inisiatif ini bergulir setelah Presiden AS Donald Trump secara spesifik menyebut Prancis sebagai salah satu negara yang harus mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Selain Prancis, Trump juga mendesak Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk melakukan hal serupa.

Namun, Paris menghadapi dilema internal. Pada Kamis (12/3), Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana mengirimkan kapal perang. Perubahan arah diplomasi melalui Menlu Barrot ini mengindikasikan Prancis sedang mencari format misi yang lebih bersifat pengamanan jalur perdagangan ketimbang operasi militer ofensif.

Latar Belakang Krisis Selat Hormuz

Eskalasi di Timur Tengah mencapai titik didih menyusul serangan udara masif AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur strategis tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban sipil dan tewasnya pemimpin tertinggi Iran.

Sebagai bentuk pertahanan diri dan balasan, Iran melakukan penutupan akses di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan rute krusial bagi pengiriman komoditas berikut:

Minyak Mentah: Jalur utama bagi negara-negara produsen di Teluk Persia.

Jalur utama bagi negara-negara produsen di Teluk Persia. Gas Alam Cair (LNG): Pasokan utama bagi pasar Eropa dan Asia.

Pasokan utama bagi pasar Eropa dan Asia. Logistik Global: Jalur perdagangan barang internasional yang menghubungkan Timur dan Barat.

Kondisi Terkini Jalur Maritim

Aspek Status Saat Ini Status Selat Blokade De Facto oleh Iran Dampak Produksi Penurunan Ekspor Negara Teluk Upaya Internasional Pembentukan Koalisi Jalur Aman (Prancis-UE)

Hingga saat ini, identitas mitra-mitra yang akan bergabung dalam misi Prancis tersebut masih dirahasiakan demi alasan keamanan diplomatik. Keputusan akhir mengenai keterlibatan Uni Eropa diharapkan muncul setelah pertemuan para menteri luar negeri di Brussel. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)