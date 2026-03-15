425 Perempuan dan Anak-Anak Tewas dalam Serangan AS-Israel ke Iran

KEMENTERIAN Kesehatan Iran melaporkan dampak kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sejak agresi dimulai pada 28 Februari lalu, ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dilaporkan menjadi korban jiwa.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Kesehatan Iran yang dirilis melalui Kantor Berita Fars pada Minggu (15/3), setidaknya 223 perempuan dan 202 anak-anak tewas dalam rangkaian serangan tersebut.
Kementerian merincikan bahwa di antara korban tewas terdapat tiga perempuan hamil dan 12 anak-anak di bawah usia lima tahun. Selain korban jiwa, tercatat 41 anak-anak mengalami luka-luka akibat serangan udara dan rudal yang menghantam berbagai wilayah.
Selain jatuhnya korban jiwa, serangan ini juga melumpuhkan fasilitas publik. Pernyataan tersebut menekankan bahwa infrastruktur medis Iran mengalami kerusakan signifikan.
"Serangan AS-Israel telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur perawatan kesehatan, dengan sedikitnya 153 pusat kesehatan di seluruh negeri mengalami kerusakan," tulis pernyataan kementerian tersebut sebagaimana dikutip dari Anadolu.
Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih sejak 28 Februari, ketika militer Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi gabungan ke wilayah Iran. Serangan awal tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai bentuk balasan, Iran telah meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal. Serangan balasan tersebut menargetkan wilayah Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan dan aset militer Amerika Serikat.
(Ant/Anadolu/P-4)
