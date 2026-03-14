Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Trump Bingung saat Ditanya Akhir Serangan ke Iran

Cahya Mulyana
14/3/2026 22:46
Trump Bingung saat Ditanya Akhir Serangan ke Iran
Presiden AS Donald Trump.(X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menahan diri untuk tidak membuat prediksi tentang kapan konflik dengan Iran akan berakhir, sambil menekankan kesiapan Washington untuk melanjutkan serangan selama diperlukan untuk mencapai semua tujuan.

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda itu. Maksud saya, saya punya ide sendiri... (Konflik dengan Iran) itu akan berlangsung selama masih diperlukan," kata Trump kepada wartawan.

Sebelumnya pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Baca juga : Trump Klaim AS "Paksa" Israel Serang Iran, Sebut Pertahanan Udara Teheran Lumpuh

Iran menanggapi serangan brutal itu dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengklaim serangan "preemtif" mereka diperlukan untuk melawan ancaman yang dirasakan dari program nuklir Iran, tetapi mereka segera memperjelas bahwa mereka ingin melihat penggantian kekuasaan di Iran.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas pada hari pertama operasi militer AS-Israel, sehingga pemerintahan Republik Islam Iran menyatakan 40 hari masa berkabung. (Ant/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
