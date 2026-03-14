Trump Ancaman Serang Fasilitas Minyak Iran Jika Selat Hormuz Ditutup

Headline
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan kemungkinan serangan terhadap infrastruktur minyak di Pulau Kharg, Iran, jika kebebasan navigasi di Selat Hormuz terganggu.
"Saya telah memilih untuk tidak menghancurkan infrastruktur minyak di pulau itu. Namun, jika Iran, atau siapa pun, melakukan sesuatu untuk mengganggu kebebasan dan keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz, saya akan segera mempertimbangkan kembali keputusan ini," tulis Trump di Truth Social.
Trump menegaskan bahwa serangan udara AS di pulau tersebut dalam konteks operasi terhadap Iran bisa menjadi salah satu serangan pengeboman terkuat dalam sejarah Timur Tengah.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk wilayah Teheran. Serangan ini menimbulkan kerusakan, korban sipil, dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang kemudian memicu balasan dari Iran berupa serangan terhadap wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Ketegangan yang meningkat di kawasan Iran turut memicu blokade de facto Selat Hormuz, jalur vital untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Situasi ini berdampak langsung pada tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut.
Pihak militer Iran menegaskan kembali kendali mereka atas Selat Hormuz dan menolak membiarkan Amerika Serikat maupun negara-negara yang terlibat dalam serangan baru-baru ini untuk melintasi jalur perairan strategis tersebut.
"Tanpa keraguan atau kelalaian apa pun, Selat Hormuz berada di bawah pengelolaan bijaksana pasukan angkatan laut pemberani Garda Revolusi. Agresor Amerika dan sekutu mereka tidak berhak untuk melintas di sini," tegas Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Central Headquarters, unit yang mengawasi operasi militer, Kamis (12/3).
Selat Hormuz tetap menjadi salah satu rute maritim terpenting dunia bagi pengiriman energi global, menjadikannya jalur vital bagi stabilitas pasokan minyak internasional. (ANT/E-4)
AMERIKA Serikat (AS) memperingatkan warga sipil Iran untuk menjauhi pelabuhan di sekitar Selat Hormuz di tengah rencana serangan baru.
KEPALA Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol meredam kekhawatiran terjadinya krisis minyak dunia di tengah berkecamuknya konflik di Timur Tengah imbas penutupan Selat Hormuz.
KEPALA Ekonom Josua Pardede menilai penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat lonjakan harga minyak
Menko Airlangga Hartarto jamin harga BBM subsidi (Pertalite & Solar) tetap stabil meski konflik Iran-AS memanas. Cek skenario pemerintah di sini.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil sejumlah eksportir untuk membahas potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz
SEJUMLAH anggota Partai Demokrat menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemahkan tekanan terhadap Rusia.
Menurut Faisal, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga disiplin fiskal dengan memastikan rasio defisit anggaran tidak melampaui batas aman.
Enam tentara AS tewas setelah pesawat KC-135 jatuh di Irak. Pentagon tutup mulut soal detail korban KIA dan WIA di tengah eskalasi perang yang terus memakan korban.
Ledakan guncang aksi Hari Al-Quds di Tehran. Satu tewas saat agresi AS-Israel di Iran tembus 1.300 korban jiwa. Pemimpin Baru Mojtaba Khamenei serukan perlawanan.
PERAN Iran versus Israel dan Amerika akan memberi dampak besar bagi Indonesia. Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Probo Darono Yakti menjelaskan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved