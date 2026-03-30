AS Disebut Sudah Kuasai Selat Hormuz, Trump Tegaskan Koordinasi dengan Israel

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Washington telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menguasai Selat Hormuz di tengah meningkatnya konflik dengan Iran. Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Trump menegaskan keyakinannya bahwa AS mampu mengendalikan jalur pelayaran strategis tersebut.

"Ya, tentu saja, itu sudah terjadi," katanya dikutip Anadolu, Senin (30/3).

Trump juga menekankan adanya koordinasi yang sangat erat antara pemerintah AS dan Israel dalam menyikapi situasi Iran. Ia menyebut hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada pada kondisi terbaik.

Baca juga : AS Akan Negosiasi dengan Iran Pekan Ini

"Koordinasinya sangat erat. Kami memiliki hubungan yang baik. Tidak mungkin lebih baik lagi," sebut Trump.

Selain itu, Trump mengeklaim bahwa Iran sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan di tengah tekanan militer yang terus berlangsung.

"Saya pikir mereka sangat ingin melakukannya. Siapa pun akan menginginkan kesepakatan jika Anda sedang dihancurkan, bukan?," lanjutnya.

Eskalasi Konflik dan Dampaknya

Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal yang menyasar wilayah Israel serta sejumlah negara seperti Yordania, Irak, dan kawasan Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Rangkaian serangan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas kawasan, termasuk gangguan pada pasar global dan sektor penerbangan. (E-4)